Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Merz positioniert sich nun deutlich gegen das Verbrenner-Aus.
Merz positioniert sich nun deutlich gegen das Verbrenner-Aus. Bild: Michael Kappeler/dpa
Merz positioniert sich nun deutlich gegen das Verbrenner-Aus.
Merz positioniert sich nun deutlich gegen das Verbrenner-Aus. Bild: Michael Kappeler/dpa
Wirtschaft
Merz will Verbrenner-Aus kippen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So klar hat sich Kanzler Merz bislang noch nicht zum Verbrenner-Aus geäußert. Nächste Woche will er es auf dem EU-Gipfel zum Thema machen.

Berlin.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will das für 2035 geplante Verbrenner-Aus trotz anhaltender Bedenken beim Koalitionspartner SPD kippen. "Ich werbe auch unter den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union dafür, ich werbe gegenüber der EU-Kommission dafür, dass wir dieses Verbrennerverbot aufheben", sagte er beim "Schwarz Ecosystem Summit" in Berlin vor Unternehmern. So deutlich hat er sich zu diesem Thema bisher noch nicht geäußert. 

Es müssten Technologien zugelassen werden, wie sogenannte Range Extender, die bei E-Autos über kleine Verbrennungsmotoren Reichweiten vergrößern, sagte der Kanzler. Das gelte auch für hybride Antriebe, die einen üblichen Verbrennungs- mit einem Elektromotor kombinieren. "Es ist grundsätzlich falsch, wenn der Staat einseitig Technologien vorgibt, die für einen bestimmten Zeitpunkt erreicht werden müssen oder verboten werden müssen. Beides ist gleich falsch", betonte Merz.

Der Kanzler machte deutlich, dass er das Verbrenner-Aus beim EU-Gipfel in Kopenhagen nächste Woche thematisieren will. 2022 war beschlossen worden, dass ab 2035 in der EU keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden sollen. Ziel ist es, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Die Union ist gegen das Verbrenner-Aus, in der SPD gibt es Bedenken gegen eine Aufhebung. Aber auch dort gibt es inzwischen vermehrt Stimmen für eine Abkehr. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit gegen Verbrenner-Aus 2035
Das für 2035 geplante Verbrenner-Aus für Neuwagen findet wenig Zustimmung in Deutschland. (Symbolbild)
Abschied von Benzin- und Dieselautos? Das können sich viele nur schwer vorstellen. Kategorisch gegen Klimaschutz sind die Deutschen aber nicht.
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
09.09.2025
2 min.
CDU-Landeschef erwartet von Merz "Klartext" zu Verbrennern
Der baden-württembergische CDU-Chef Manuel Hagel warnt vor den Folgen eines Verbrennes-Aus für die Autobranche (Archivbild)
Auf europäischen Straßen sollen immer mehr Elektroautos rollen. Ein wichtiges Zieldatum ist dabei das Jahr 2035. Nun mehren sich die Stimmen aus der Union, die das Verbrenner-Aus in Frage stellen.
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
Mehr Artikel