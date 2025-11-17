Merz würdigt verstorbenen Bankier Friedrich von Metzler

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kanzler Merz bezeichnete Friedrich von Metzler als "herausragenden Bankier" und "Menschenfreund".
Kanzler Merz bezeichnete Friedrich von Metzler als "herausragenden Bankier" und "Menschenfreund". Bild: Hannes P. Albert/dpa
Gedenkfeier für Friedrich von Metzler in der Frankfurter Paulskirche
Gedenkfeier für Friedrich von Metzler in der Frankfurter Paulskirche Bild: Hannes P. Albert/dpa
Privatbankier Friedrich von Metzler: Der Mäzen war im November 2024 mit 81 Jahren verstorben (Archivbild)
Privatbankier Friedrich von Metzler: Der Mäzen war im November 2024 mit 81 Jahren verstorben (Archivbild) Bild: Fabian Sommer/dpa
Merz spricht bei einer Feier für Friedrich von Metzler in der Frankfurter Paulskirche
Merz spricht bei einer Feier für Friedrich von Metzler in der Frankfurter Paulskirche Bild: Hannes P. Albert/dpa
Kanzler Merz würdigte Friedrich von Metzler für sein Wirken als Mäzen
Kanzler Merz würdigte Friedrich von Metzler für sein Wirken als Mäzen Bild: Hannes P. Albert/dpa
Kanzler Merz bezeichnete Friedrich von Metzler als "herausragenden Bankier" und "Menschenfreund".
Kanzler Merz bezeichnete Friedrich von Metzler als "herausragenden Bankier" und "Menschenfreund". Bild: Hannes P. Albert/dpa
Gedenkfeier für Friedrich von Metzler in der Frankfurter Paulskirche
Gedenkfeier für Friedrich von Metzler in der Frankfurter Paulskirche Bild: Hannes P. Albert/dpa
Privatbankier Friedrich von Metzler: Der Mäzen war im November 2024 mit 81 Jahren verstorben (Archivbild)
Privatbankier Friedrich von Metzler: Der Mäzen war im November 2024 mit 81 Jahren verstorben (Archivbild) Bild: Fabian Sommer/dpa
Merz spricht bei einer Feier für Friedrich von Metzler in der Frankfurter Paulskirche
Merz spricht bei einer Feier für Friedrich von Metzler in der Frankfurter Paulskirche Bild: Hannes P. Albert/dpa
Kanzler Merz würdigte Friedrich von Metzler für sein Wirken als Mäzen
Kanzler Merz würdigte Friedrich von Metzler für sein Wirken als Mäzen Bild: Hannes P. Albert/dpa
Wirtschaft
Merz würdigt verstorbenen Bankier Friedrich von Metzler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der frühere Frankfurter Privatbankier und Mäzen Friedrich von Metzler prägte das Bankhaus seiner Familie über Jahrzehnte. Ein Jahr nach seinem Tod würdigte ihn nun Bundeskanzler Merz.

Frankfurt/Main.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in Frankfurt den vor einem Jahr verstorbenen Privatbankier und Mäzen Friedrich von Metzler gewürdigt. Bei einer Gedenkfeier in der Paulskirche bezeichnete Merz den früheren persönlich haftenden Gesellschafter des Bankhauses Metzler als "herausragenden Bankier" und "Menschenfreund". "Er hat diese Stadt geprägt. Von ihm ging eine ganz außergewöhnliche Ausstrahlung aus." 

Mit seiner bescheidenen und unprätentiösen Art bleibe er in Erinnerung. "Deutschland braucht Menschen wie Friedrich von Metzler", sagt Merz auch mit Blick auf dessen Engagement für das Gemeinwohl. 

Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) würdigte den früheren Ehrenbürger der Stadt Frankfurt als "Institution". Seine Wachheit, Empathie und Neugier habe stets imponiert. "Er war in der Welt zu Hause und hat seine Heimatstadt geliebt", sagte Josef in Bezug auf von Metzlers Wirken für Frankfurt.

Leben als Bankier und Mäzen

Friedrich von Metzler hatte das Bankhaus Metzler, das seit 1674 ununterbrochen in Familienbesitz ist, über fünf Jahrzehnte geprägt. In den 1980er und 1990er Jahren war von Metzler zudem maßgeblich an der Umwandlung der Frankfurter Wertpapierbörse in die Deutsche Börse AG beteiligt. 

Respekt über die Finanzwelt hinaus erlangte von Metzler als Mäzen. Er hinterließ mit großzügigen Spenden für Frankfurt Spuren, etwa im Städel- und Senckenberg-Museum. 1998 gründete er die Albert und Barbara von Metzler-Stiftung, die vorrangig Projekte für Kinder und Jugendliche fördert. Zudem wirkte er auf vielen Positionen in der Stadt. Von Metzler war am 17. November 2024 im Alter von 81 Jahren verstorben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
05.11.2025
3 min.
Kindermörder bleibt in Haft
Der verurteilte Mörder von Jakob von Metzler bleibt weiter in Haft. Sein Antrag auf vorzeitige Entlassung liegt vorerst auf Eis – er hat das Prüfverfahren gestoppt. (Archivbild)
Der verurteilte Mörder von Jakob von Metzler bleibt weiterhin in Haft. Er hat sein Einverständnis für eine Prüfung der Entlassung zurückgezogen.
21:56 Uhr
2 min.
Trump will Saudi-Arabien F-35-Kampfjets verkaufen
Trump will am Dienstag den saudischen Kronprinz in Washington empfangen.
Bislang liefert Washington die Tarnkappenjets in der Region ausschließlich an den engen Verbündeten Israel. Kurz vor dem Besuch des saudischen Kronprinzen kündigt Trump an: Das soll sich nun ändern.
18:44 Uhr
3 min.
Merz kritisiert Bankenregulierung in Europa als zu rigoros
Kanzler Friedrich Merz (CDU) spricht sich für weniger Bankenregulierung in Europa aus (Archivbild)
Rufe nach weniger Bankenregulierung gelten als heikel, sollen Vorschriften für Geldhäuser doch neue Finanzkrisen verhindern. Kanzler Merz aber findet die Regeln in Europa als zu hart.
21:48 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 13 Bilder
Tore für Deutschland - Leroy Sane
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
Mehr Artikel