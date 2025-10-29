Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Microsoft profitiert seit Jahren von seinem Cloud-Geschäft. (Archivbild)
Bild: Andrej Sokolow/dpa
Microsoft profitiert seit Jahren von seinem Cloud-Geschäft. (Archivbild)
Microsoft profitiert seit Jahren von seinem Cloud-Geschäft. (Archivbild) Bild: Andrej Sokolow/dpa
Wirtschaft
Microsoft steigert Umsatz und Gewinn erneut kräftig
Der Software-Riese Microsoft investiert seit Jahren ins Cloud-Geschäft und in KI. Das zahlt sich weiterhin aus.

Redmond.

Microsoft bleibt dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste auf rasantem Wachstumskurs. Von Juli bis Ende September stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 77,7 Milliarden Dollar (67 Mrd Euro).

Unterm Strich legte der Gewinn mit knapp 28 Milliarden Dollar um rund zwölf Prozent zu. Die in diesem Jahr gut gelaufene Aktie des Unternehmens gab nachbörslich in einer ersten Reaktion um bis zu fast fünf Prozent nach. Rund eine halbe Stunde nach der Mitteilung reduzierte das Papier das Minus auf zwei Prozent.

Microsoft gehört gemeinsam mit Apple nach Nvidia zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Apple und Microsoft kommen derzeit auf einen Börsenwert von rund vier Billionen Dollar und haben damit aktuell einen Rückstand von rund einer Billion auf Nvidia, den Hauptprofiteur des KI-Booms an den Finanzmärkten. Der Chiphersteller übersprang am Mittwoch als erstes Unternehmen die Schwelle von fünf Billionen Dollar bei der Marktkapitalisierung. (dpa)

