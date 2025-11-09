Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mietervereine melden weiter viele Anfragen wegen Nachforderungen von Heizkosten. (Symbolbild)
Mietervereine melden weiter viele Anfragen wegen Nachforderungen von Heizkosten. (Symbolbild) Bild: Jens Kalaene/dpa
Erdgaskunden haben 2024 im Schnitt mehr Geld als im Vorjahr gezahlt. (Archivbild)
Erdgaskunden haben 2024 im Schnitt mehr Geld als im Vorjahr gezahlt. (Archivbild) Bild: Sina Schuldt/dpa
Mietervereine melden weiter viele Anfragen wegen Nachforderungen von Heizkosten. (Symbolbild)
Mietervereine melden weiter viele Anfragen wegen Nachforderungen von Heizkosten. (Symbolbild) Bild: Jens Kalaene/dpa
Erdgaskunden haben 2024 im Schnitt mehr Geld als im Vorjahr gezahlt. (Archivbild)
Erdgaskunden haben 2024 im Schnitt mehr Geld als im Vorjahr gezahlt. (Archivbild) Bild: Sina Schuldt/dpa
Wirtschaft
Mietervereine melden wegen Heizkosten hohen Beratungsbedarf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Energiepreise lagen auch vergangenes Jahr auf eher hohem Niveau. Für einige Mieter wird die Nebenkostenabrechnung deshalb zum Ärgernis. Die gestiegenen Preise beschäftigen auch die Vermieter.

Hamburg.

Mietervereine melden wegen Nachforderungen von Heizkosten noch immer einen hohen Beratungsbedarf. Das hat eine Abfrage der Mietervereine in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt ergeben. Der Leiter der Rechtsabteilung des Hamburger Vereins, Stefan Schmalfeldt, sagte: "Viele Mieter sind erstaunt, dass sie deutlich mehr zahlen müssen." 

Die Mietervereine erklären die vielen Anfragen mit dem Auslaufen der Energiepreisbremsen auf Gas, Fernwärme und Strom zum Jahreswechsel 2023/24. Ende März vergangenen Jahres endete zudem die zeitweilige Mehrwertsteuersenkung auf Gas und Fernwärme von 19 auf 7 Prozent. 

Den Mietervereinen zufolge stellen Vermieter die Abrechnungen meist im Oktober, November und Dezember den Mietern zu. Vermieter haben Zeit bis Jahresende, die Nebenkostenabrechnung für 2024 zu übermitteln. 

Statistiken zu Heizkostenberatungen erhebt von den befragten Mietervereinen allein der Berliner: Demnach gab es bis Ende September 14.628 solcher Beratungen. Im gesamten Vorjahr, also inklusive des betriebsamen letzten Jahresviertels, waren es 22.881. "Der Beratungsbedarf ist weiter hoch", sagte die Geschäftsführerin des Vereins, Wibke Werner. 

Der Beratungsbedarf hat mit dem Anstieg der Energiepreise, der sich vor allem 2022 und 2023 zutrug, zugenommen. 2022 gab es 15.894 Beratungen zu Heizkosten, wie der Berliner Verein mitteilte. 2019 waren es noch 9.417. 

Eigentümerverband: Thema wird wieder stärker diskutiert

Der Eigentümerverband Haus und Grund aus Berlin teilte mit, nicht genau beziffern zu können, wie viele Vermieter Rat wegen der Nebenkostenabrechnung suchten. "Über unsere örtlichen Vereine bekommen wir aber mit, dass das Thema - gerade wegen der gestiegenen Energiepreise - vielerorts wieder stärker diskutiert wird", sagte Rechtsreferentin Luisa Peitz. 

Fernwärme ist vergangenes Jahr weitaus teurer geworden 

Heizkosten haben nach Mitteilung des Essener Immobiliendienstleisters Ista, der nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Abrechnungen ausgewertet hat, vergangenes Jahr ein Allzeithoch erreicht. 

Im Fall einer 70-Quadratmeter-Musterwohnung lagen die Kosten von Fernwärme mit durchschnittlich 1.140 Euro rund ein Viertel höher als 2023. Beim Gas stiegen die Kosten demnach um fünf Prozent auf 909 Euro. Heizölkunden zahlten gegen den Trend mit 913 Euro zwölf Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
09.11.2025
2 min.
Heizkostenabrechnung prüfen - und dann?
Hat sich der Verbrauch im Vergleich zu den Vorjahren drastisch geändert? Ein Vergleich lohnt, denn das Fehlerpotenzial bei Heizkostenabrechnungen ist hoch.
Das kann doch nicht stimmen? Im Herbst erhalten viele Mieterinnen und Mieter ihre Heizkostenabrechnung. Die hohen Nachzahlungen haben Sie misstrauisch gemacht? Wie Sie jetzt vorgehen können.
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
19.08.2025
7 min.
Drei- bis vierstellige Nachzahlungen: Warum für viele Mieter in Sachsen die Heizkosten so hoch ausfallen
Böse Überraschung: Die Heizkosten fallen dieses Jahr bei vielen höher aus.
Bis 20 Prozent mehr als im Vorjahr müssen einige Mieter nach Erfahrungen des Vogtländischen Mietervereins für eine warme Wohnung zahlen. Es trifft vor allem Gas- und Fernwärmekunden - aus zwei Gründen.
Kornelia Noack
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
Mehr Artikel