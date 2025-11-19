Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
China hatte erst vor kurzem ein Embargo gegen einen Teil japanischer Meeresfrüchte aufgehoben. (Symbolbild)
China hatte erst vor kurzem ein Embargo gegen einen Teil japanischer Meeresfrüchte aufgehoben. (Symbolbild) Bild: Koji Sasahara/AP/dpa
China hatte erst vor kurzem ein Embargo gegen einen Teil japanischer Meeresfrüchte aufgehoben. (Symbolbild)
China hatte erst vor kurzem ein Embargo gegen einen Teil japanischer Meeresfrüchte aufgehoben. (Symbolbild) Bild: Koji Sasahara/AP/dpa
Wirtschaft
Mit Meeresfrüchten: China erhöht Druck im Streit mit Japan
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Streit zwischen China und Japan um Aussagen zu Taiwan eskaliert weiter. Peking baut über seine Wirtschaftsbeziehungen immer weiter Druck auf. Was ausgerechnet Meeresfrüchte damit zu tun haben.

Peking.

China lässt im Streit um Aussagen der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zu Taiwan keine Importe von Meeresfrüchten aus Japan mehr zu. Peking habe Tokio über diesen Schritt informiert, berichteten japanische Medien unter Berufung auf Regierungskreise. 

Chinas Außenministerium rechtfertigte den Schritt damit, dass Japan zugesagte Unterlagen für den Export der Produkte nicht vorgelegt habe und die jüngsten Äußerungen Takaichis große Verärgerung im chinesischen Volk verursacht hätten. Selbst wenn japanische Meeresfrüchte nach China exportiert würden, werde es unter diesen Umständen keinen Markt dafür geben, sagte Sprecherin Mao Ning. 

Warum China Meeresfrüchte ins Visier nimmt

China hatte erst im Juni ein Importverbot für japanische Meeresfrüchte größtenteils aufgehoben. Peking hatte die Einfuhr seit August 2023 untersagt, weil Japan begann, Kühlwasser aus dem 2011 havarierten Atomreaktor Fukushima ins Meer zu leiten. China war davor für japanische Meeresfrüchte-Exporte der wichtigste Zielmarkt. 

Der Importstopp ist ein weiterer Schritt im fast zwei Wochen anhaltenden Zoff zwischen Peking und Tokio. Takaichi hatte am 7. November im Parlament gesagt, ein chinesischer Angriff auf Taiwan stelle eine "existenzbedrohende Situation" dar, die dazu führen könnte, dass Japan sein Recht auf Selbstverteidigung ausübe. 

Damit ließ die chinakritische Politikerin durchblicken, wie sich Japan verhalten könnte, sollte China das unabhängig regierte Taiwan, das es als Teil eines Territoriums betrachtet, mit militärischen Mitteln an sich binden wollen.

China droht weitere Maßnahmen an

China hatte seinen Bürgern wegen des Streits bereits von Reisen nach Japan abgeraten - ein weiteres wirtschaftliches Druckmittel, denn Chinesen stellen die größte Gruppe unter den Auslandstouristen in Japan. Peking fordert, dass Takaichi ihre Aussagen zurücknimmt. "Andernfalls wird China weitere Maßnahmen ergreifen müssen", sagte Mao. 

Auch ein Gespräch zwischen hochrangigen Diplomaten beider Seiten am Dienstag in Peking schien den Streit nicht abgekühlt zu haben. Wie die chinesische Zeitung "The Paper" berichtete, erkälte Chinas Vertreter Liu Jinsong im Anschluss, mit dem Ergebnis nicht zufrieden gewesen zu sein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
3 min.
Gegengewicht zu China: Japan und USA stärken Allianz
USA und Japan stärken ihr Bündnis.
Die USA sind Japans Schutzmacht. Bei einem Gipfeltreffen in Tokio kündigen beide Länder eine weitere Stärkung ihrer Sicherheitsallianz an - auch im Wirtschaftsbereich. Ein Signal an China.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
28.10.2025
4 min.
Gegengewicht zu China: Japan und USA stärken Allianz
USA und Japan stärken ihr Bündnis.
Die USA sind Japans Schutzmacht. Bei einem Gipfeltreffen in Tokio kündigen beide Länder eine weitere Stärkung ihrer Sicherheitsallianz an - auch im Wirtschaftsbereich. Ein Signal an China.
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel