Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kleinstadt Black River in Jamaika nach dem Durchzug von Hurrikan Melissa. (Archiv)
Die Kleinstadt Black River in Jamaika nach dem Durchzug von Hurrikan Melissa. (Archiv) Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Die Kleinstadt Black River in Jamaika nach dem Durchzug von Hurrikan Melissa. (Archiv)
Die Kleinstadt Black River in Jamaika nach dem Durchzug von Hurrikan Melissa. (Archiv) Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Wirtschaft
Munich Re profitiert von ausgebliebenen Katastrophen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Sommer ist in den südlichen Breiten der Nordhalbkugel Wirbelsturmsaison. In diesem Jahr richteten Stürme bislang vergleichsweise geringe Schäden an - zu den Nutznießern zählt ein Dax-Konzern.

München.

Der Rückversicherer Munich Re profitiert von einer in diesem Jahr bisher vergleichsweise friedlichen Natur. In den ersten drei Quartalen hat der Dax-Konzern netto bereits knapp 5,2 Milliarden Euro Gewinn eingefahren, und damit den größten Teil seines Jahresziels von sechs Milliarden bereits erreicht. Das berichtete Finanzvorstand Christoph Jurecka bei der Vorlage der Geschäftszahlen für die ersten neun Monate. "Wir hatten jetzt dieses Jahr zwei Quartale mit sehr geringen Großschäden, nämlich das zweite und das dritte Quartal", sagte der Manager, der im nächsten Jahr den Vorstandsvorsitz übernehmen wird. Das bezieht sich unter anderem darauf, dass die Wirbelsturmsaison im Nordatlantik und im westlichen Pazifik in diesem Jahr ruhiger als erwartet verlief.

Schwerer Hurrikan "Melissa" noch nicht eingerechnet

Die teuersten Naturkatastrophenschäden gibt es üblicherweise in Nordamerika. Der sehr starke Hurrikan "Melissa", der Ende Oktober die Karibik traf, ist in den Zahlen der ersten neun Monate nicht enthalten. Die Munich Re erwartet nach Jureckas Worten im Zusammenhang mit dem Sturm für das vierte Quartal Kosten in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe. 

Rückversicher sind Versicherer, die andere Versicherungen versichern. Die Absicherung von Naturkatastrophen ist eines der Hauptgeschäftsfelder des Münchner Konzerns. Bleiben die Katastrophenschäden wie in diesem Sommer unter den Erwartungen, profitiert die Munich Re kurzfristig. Die niedrigen Schäden glichen auch das für den Konzern teure erste Quartal aus, als Waldbrände in Kalifornien große Verwüstungen anrichteten. 

Auch zum Jahresende noch Katastrophen möglich

Das Gewinnziel will der Munich Re-Vorstand auch kurz vor Jahresende nicht erhöhen. Großschäden könne es auch am Jahresende noch geben, sagte Jurecka. "Das kann ja theoretisch und auch in der Realität – das haben wir alle schon gesehen – bis nach Weihnachten passieren." Die Versicherungsumsätze allerdings werden in diesem Jahr voraussichtlich von 62 auf 61 Milliarden Euro sinken. Jurecka erklärte das mit mehreren Faktoren, unter anderem dem niedrigeren Dollar-Wechselkurs. Welche Ziele sich der künftige Vorstandschef setzt, ist vorerst noch unbekannt: Der Munich Re-Vorstand will seine Strategie für die nächsten Jahre am 11. Dezember vorstellen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
29.10.2025
2 min.
Hurrikan "Melissa" bedroht Bahamas mit zerstörerischer Kraft
Hurrikan "Melissa" ist bereits auf Jamaika und Kuba auf Land getroffen.
Nach Jamaika und Kuba steuert "Melissa" direkt auf die Bahamas zu. In der Karibik hat der Sturm eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.
28.10.2025
2 min.
Meteorologe erwartet schlimme Bilder durch Hurrikan Melissa
Der große Hurrikan "Melissa" ist auch aus dem Weltall sichtbar.
In wenigen Stunden soll Hurrikan "Melissa" in Jamaika auf Land treffen. Ein Experte des Deutschen Wetterdienstes erwartet fatale Folgen. Was hat der Klimawandel damit zu tun?
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel