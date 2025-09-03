Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Als Studie hieß der Elektro-Polo 2023 noch ID.2all. Die Serienversion soll jetzt wieder den Namen Polo tragen. (Archivbild)
Als Studie hieß der Elektro-Polo 2023 noch ID.2all. Die Serienversion soll jetzt wieder den Namen Polo tragen. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Als Studie hieß der Elektro-Polo 2023 noch ID.2all. Die Serienversion soll jetzt wieder den Namen Polo tragen. (Archivbild)
Als Studie hieß der Elektro-Polo 2023 noch ID.2all. Die Serienversion soll jetzt wieder den Namen Polo tragen. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Wirtschaft
Namen statt Nummern: VW macht ID.2 zum ID. Polo
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bekannte Namen statt nüchterner Zahlen: VW macht Schluss mit ID.1, 2 oder 3. Was das für Polo, Golf und Tiguan bedeutet.

Wolfsburg.

VW verabschiedet sich bei seinen Elektromodellen von der Nummer im Namen: Statt ID.1, 2 oder 3 sollen die E-Autos künftig wieder Namen tragen wie die bisherigen Verbrenner, kündigte Europas größter Autobauer an. Den Auftakt macht der bislang ID.2all genannte Kleinwagen, der nun ID. Polo heißen soll. 2026 soll das Auto auf den Markt kommen. Angepeilter Einstiegspreis: rund 25.000 Euro.

Mit dem Elektro-Polo will VW in das elektrische Einstiegssegment vorstoßen. Weitere Modelle auf gleicher Plattform sind von Škoda und Cupra geplant sowie eine SUV-Variante von VW selbst. Gebaut werden alle vier in Spanien. 2027 soll dann ein noch günstigeres Modell mit dem Arbeitstitel ID. Every1 für etwa 20.000 Euro folgen, als Nachfolger des 2023 eingestellten Kleinstwagen VW Up.

Markenchef will Golf und Tiguan erhalten

Markenchef Thomas Schäfer hatte mehrfach angekündigt, sich von den bisherigen Nummern der ID-Modelle verabschieden zu wollen und wieder zu den angestammten Namen zurückzukehren. "Unsere Modellnamen sind in den Köpfen der Menschen fest verankert", sagte Schäfer. "Daher werden wir unsere bekannten Namen in die Zukunft führen."

Bisher hatte Schäfer vor allem von Golf und Tiguan gesprochen, die man als ID. Golf und ID. Tiguan ins Elektro-Zeitalter hinüberretten wolle. Stattdessen macht jetzt der Polo den Auftakt. Doch weitere werden folgen, betont Schäfer: "Der ID. Polo ist nur der Anfang."

Auch GTI wird elektrisch

Die Studie hieß vor zwei Jahren noch ID. GTI Concept, die Serienversion kommt jetzt als ID. Polo GTI. (Archivfoto)
Die Studie hieß vor zwei Jahren noch ID. GTI Concept, die Serienversion kommt jetzt als ID. Polo GTI. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa
Die Studie hieß vor zwei Jahren noch ID. GTI Concept, die Serienversion kommt jetzt als ID. Polo GTI. (Archivfoto)
Die Studie hieß vor zwei Jahren noch ID. GTI Concept, die Serienversion kommt jetzt als ID. Polo GTI. (Archivfoto) Bild: Sven Hoppe/dpa

Erstmals gezeigt werden soll der ID. Polo kommende Woche auf der Automesse IAA Mobility in München, zunächst noch getarnt. Zu sehen ist dann auch eine sportliche Variante, die wieder den von Verbrennern bekannten Zusatz GTI tragen wird. Bisher hießen die sportlichen E-Modelle von VW stattdessen GTX.

Am Dienstag hatte VW den ID. Polo bereits seinen Mitarbeitern gezeigt - als vorgezogene Weltpremiere. Auf einer nicht-öffentlichen Betriebsversammlung in Wolfsburg enthüllten Markenchef Thomas Schäfer und die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo die noch getarnte Serienversion. Anders als 2023, als VW schon einmal ein Modell auf einer Betriebsversammlung enthüllt hatte, herrschte dieses Mal striktes Fotoverbot.

E-Auto im Polo-Format: Markenchef Thomas Schäfer und Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo geben einen ersten Ausblick auf das Modell. (Handout-Foto)
E-Auto im Polo-Format: Markenchef Thomas Schäfer und Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo geben einen ersten Ausblick auf das Modell. (Handout-Foto) Bild: Roland Niepaul/Volkswagen AG/dpa
E-Auto im Polo-Format: Markenchef Thomas Schäfer und Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo geben einen ersten Ausblick auf das Modell. (Handout-Foto)
E-Auto im Polo-Format: Markenchef Thomas Schäfer und Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo geben einen ersten Ausblick auf das Modell. (Handout-Foto) Bild: Roland Niepaul/Volkswagen AG/dpa

Die bisherige Namensgebung der ID-Familie war 2018 unter dem damaligen Konzernchef Herbert Diess eingeführt worden. Nach dem ID.3 im Golf-Format folgten die SUVs ID.4, ID.5 und zuletzt der Elektro-Passat ID.7. Lediglich beim E-Bulli ID. Buzz hatte VW auf die Nummer verzichtet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
03.09.2025
2 min.
Mit dem ID.Polo kehrt VW zu alten Namen zurück
VW integriert Elektroautos künftig in traditionelle Baureihen und benennt den ID.2 in ID.Polo um.
VW schickt die ID-Familie in den Ruhestand. Zumindest nominell. Denn aus dem ID.2 wird auf dem Weg in die Serie der ID.Polo. Und der gibt seinen Einstand auf der IAA in München nicht alleine.
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
15.08.2025
2 min.
VW will mehr Förderung für private E-Auto-Käufer
VW hat 1,5 Millionen vollelektrische Autos aus der ID-Reihe ausgeliefert.
Volkswagen zelebriert 1,5 Millionen ausgelieferte E-Autos einer Modellreihe. Für mehr private Käufer will VW Hilfe aus der Politik. Experten verweisen auf die Schläfrigkeit der Hersteller.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
Mehr Artikel