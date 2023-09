Netzwerkstörung bei VW: Auch Produktion in Zwickau steht still

Die Ursache ist derzeit noch nicht bekannt, der Autobauer hat einen Krisenstab einberufen. Die ersten Folgen einer IT-Störung für den Wolfsburger Konzern aber sind jetzt schon klar.

Wolfsburg/Zwickau (dpa) - Eine IT-Störung hat am Mittwoch die zentrale Infrastruktur des Volkswagen-Konzerns lahmgelegt. Die Produktion in mehreren Werken stehe still, bestätigte ein Konzernsprecher Angaben des «Handelsblatts». Auch das Werk in Zwickau ist demnach von dem Ausfall betroffen.

Erst heute hatte VW angekündigt, die Produktion in Zwickau in den Herbstferien zu drosseln.

Zum ausführlichen Beitrag