Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Finanzplatz Frankfurt: In den Cum-Ex-Steuerskandal sind zahlreiche Banken verstrickt (Archivbild)
Finanzplatz Frankfurt: In den Cum-Ex-Steuerskandal sind zahlreiche Banken verstrickt (Archivbild) Bild: Boris Roessler/dpa
Finanzplatz Frankfurt: In den Cum-Ex-Steuerskandal sind zahlreiche Banken verstrickt (Archivbild)
Finanzplatz Frankfurt: In den Cum-Ex-Steuerskandal sind zahlreiche Banken verstrickt (Archivbild) Bild: Boris Roessler/dpa
Wirtschaft
Neuer Cum-Ex-Prozess in Frankfurt: Fondsmanager vor Gericht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Cum-Ex-Steuerskandal hat das nächste Strafverfahren in Frankfurt begonnen. Angeklagt sind zwei Männer, die einen Millionenschaden für den Fiskus verursacht haben sollen. Sie handelten nicht allein.

Frankfurt/Main.

Am Landgericht Frankfurt hat im milliardenschweren Steuerskandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte der nächste Prozess begonnen. Vor Gericht stehen seit diesem Donnerstag zwei Fondsmanager wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in zwei besonders schweren Fällen, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sagte. 

Sie hatte im vergangenen Dezember Anklage gegen die beiden Deutschen erhoben. Ihnen wird nach früheren Angaben vorgeworfen, sich in den Jahren 2008 und 2009 in "bandenähnlicher Struktur" in Absprache mit weiteren Mittätern an Cum-Ex-Deals beteiligt zu haben. Ziel war es, unrechtmäßig die Erstattung von Kapitalertragssteuer vom Staat zu erlangen.

Millionenprofite mit illegalen Geschäften

Bei den Deals der Gruppe soll dem Fiskus ein Steuerschaden von über 45 Millionen Euro entstanden sein, so die Generalstaatsanwaltschaft. Die beiden Männer sollen einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge mit den Aktiengeschäften jeweils über eine Million Euro verdient haben.

Dabei nutzten die Beschuldigten laut Generalstaatsanwaltschaft eine von ihnen geführte Fondsgesellschaft mit Sitz in Gibraltar für Aktiengeschäfte "innerhalb künstlich geschaffener Handelsketten, mit dem Ziel, rechtswidrige Steueranrechnungen herbeizuführen". In der Cum-Ex-Szene sprach man demnach von "Voucher Printing", eine spöttische Bezeichnung für eine leichte Steuerbescheinigung.

Am Landgericht Frankfurt hat der nächste Cum-Ex-Prozess begonnen (Archivbild)
Am Landgericht Frankfurt hat der nächste Cum-Ex-Prozess begonnen (Archivbild) Bild: Helmut Fricke/dpa
Am Landgericht Frankfurt hat der nächste Cum-Ex-Prozess begonnen (Archivbild)
Am Landgericht Frankfurt hat der nächste Cum-Ex-Prozess begonnen (Archivbild) Bild: Helmut Fricke/dpa

Im Fall einer Verurteilung droht den Männern aus Frankfurt und dem nahen Neu-Isenburg eine Haftstrafe. Einem Sprecher des Landgerichts zufolge sind Verhandlungstermine bis in den Januar 2026 angesetzt.

Es handelt sich um die zweite Anklage im Verfahrenskomplex um die Benelux-Bank Fortis, in dem ein Geschäftsführer im November 2023 zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden war.

Cum-Ex größter Steuerskandal der Bundesrepublik

Bei Cum-Ex-Deals von Banken und Investmentgesellschaften entstand dem deutschen Staat ein Steuerschaden von geschätzt mindestens zehn Milliarden Euro. Bei den Geschäften, die ihre Hochphase von 2006 bis 2011 hatten, ließen sich Anleger eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Dividenden mit Hilfe von Banken mehrfach erstatten.

Dabei wurden rund um den Dividendenstichtag Aktien mit und ohne Ausschüttungsanspruch zwischen Beteiligten hin- und hergeschoben. Am Ende erstatteten Finanzämter Steuern auf Dividenden, die gar nicht gezahlt worden waren.

Die Politik reagierte mit erst 2012 mit einer Gesetzesänderung. 2021 entschied der Bundesgerichtshof, dass Cum-Ex-Geschäfte als Steuerhinterziehung zu werten sind. Der Cum-Ex-Betrug gilt als größter Steuerskandal der Bundesrepublik. Nach und nach wurden immer mehr Angeklagte verurteilt, darunter die Schlüsselfigur Hanno Berger. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
16.10.2025
1 min.
Justiz will 720 Millionen Euro von russischer Bank einziehen
Das OLG Frankfurt will 720 Millionen Euro russisches Vermögen einziehen.
Bei einer russischen Bank in Frankfurt ist eine große Summe eingefroren. Weil Verantwortliche versucht haben, das EU-Embargo zu unterlaufen, entscheidet die Justiz über die Einziehung der Millionen.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:46 Uhr
3 min.
Dauerpfiffe für VfB-Profis: Stuttgart verliert in Istanbul
Tiago Tomas (links) und der VfB taten sich in Istanbul lange schwer
Der VfB Stuttgart bekommt bei Fenerbahce Istanbul das erwartete Pfeifkonzert. In einem hitzigen Spiel setzen sich die Gastgeber von Trainer Domenico Tedesco knapp durch.
Nils Bastek, dpa
11:20 Uhr
4 min.
Liverpool-Lektion mit Wirtz: "Nummer zu groß" für Frankfurt
Spielte sich selbst aus und Eintracht Frankfurt um Nathaniel Brown (r) noch tiefer in die Krise: Liverpools Florian Wirtz (l).
Der FC Liverpool sorgt gegen Frankfurt für das nächste Debakel eines Bundesligisten in der Champions League. Der Eintracht-Sportvorstand wirkt angefressen. Florian Wirtz hingegen beendet seine Flaute.
Christian Johner und Patrick Reichardt, dpa
Mehr Artikel