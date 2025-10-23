Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der ab Dezember aus dem Fahrplan wegfallende Nachtzug Paris-Berlin hat vielleicht doch eine Zukunft (Archivbild). Bild: Michael Evers/dpa
Der ab Dezember aus dem Fahrplan wegfallende Nachtzug Paris-Berlin hat vielleicht doch eine Zukunft (Archivbild). Bild: Michael Evers/dpa
Wirtschaft
Neuer Pariser Bahnchef setzt auf Nachtzug Paris-Berlin
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachtzug-Fans können wieder hoffen: Frankreichs neuer Bahnchef Castex will die Paris-Berlin-Verbindung retten – trotz Millionenverlusten und gestrichener Zuschüsse.

Paris.

Der bei Reisenden beliebte Nachtzug zwischen Paris und Berlin hat trotz der im Dezember geplanten Einstellung vielleicht doch eine Zukunft. Frankreichs neuer Bahnchef Jean Castex kündigte bei einer Anhörung im Parlament an, dass das angekündigte Aus eines seiner "ersten Themen" sein werde. Darüber hinaus wolle er sich generell für den Ausbau des Nachtzugnetzes einsetzen, auch wenn der Betrieb dieser Züge wirtschaftlich nicht einfach sei.

Der erst vor zwei Jahren wieder eingeführte Nachtzug zwischen Paris und Berlin wird zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember wegen der Streichung staatlicher Zuschüsse in Frankreich eingestellt. Damit wird auch der Nachtzug zwischen Paris und Wien von Mitte Dezember an entfallen. Es geht um jährliche Zuschüsse in Millionenhöhe, da die Verbindungen trotz reger Nachfrage nicht rentabel sind. Auch wenn der neue SNCF-Chef sich für einen Neustart des Nachtzugs zwischen Frankreich und Deutschland starkmacht, dürfte dies nicht gleich zum Fahrplanwechsel möglich sein.

Frankreichs künftiger Bahnchef macht den Erhalt des Nachtzuges Paris-Berin zu einer Priorität (Archivbild). Bild: Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa
Frankreichs künftiger Bahnchef macht den Erhalt des Nachtzuges Paris-Berin zu einer Priorität (Archivbild). Bild: Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa

Mit Ex-Premierminister Castex rückt ein eingefleischter Eisenbahnfan an die Spitze der französischen Staatsbahn SNCF. Castex machte sich bereits früher für Nachtzüge stark, die er nach eigenen Angaben schon als Student gerne benutzte. Als Premierminister war Castex auch 2021 beim Neustart des Nachtzugs von Paris nach Nizza mit an Bord. Er war zuletzt Chef der Pariser Verkehrsbetriebe RATP. Trotz vielfältiger Befürchtungen gelang es ihm, während der Olympischen Spiele im vergangenen Jahr einen reibungslosen Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs zu gewährleisten. (dpa)

