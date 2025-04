Nintendo verschiebt Switch-2-Vorbestellungen wegen Zöllen

Der Spielekonzern Nintendo bringt Anfang Juni eine neue Konsole auf den Markt. Die Vorbestellungen in den USA sollten eigentlich in wenigen Tagen beginnen. Doch neue US-Zölle durchkreuzen den Plan.

Washington.

Nintendo verschiebt angesichts der neuen US-Zölle Vorbestellungen für die Spielekonsole Switch 2 in den Vereinigten Staaten. "Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 in den USA werden nicht am 9. April 2025 beginnen, um die möglichen Auswirkungen von Zöllen und die sich entwickelnden Marktbedingungen zu bewerten", teilte der japanische Spielehersteller mit. "Nintendo wird den Zeitplan zu einem späteren Zeitpunkt aktualisieren." Es bleibe aber bei dem Plan, die Konsole am 5. Juni auf den Markt zu bringen.

US-Präsident Donald Trump hatte vor wenigen Tagen ein gewaltiges globales Zollpaket vorgestellt, das die Weltwirtschaft auf die Probe stellt. In einem ersten Schritt traten neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern ein.

Am 9. April soll dann in einem nächsten Schritt ein komplexer Mechanismus folgen, der für Länder, mit denen die USA nach Auffassung der US-Regierung ein besonders großes Handelsdefizit haben, noch höhere Zölle vorsieht. Trump hatte bereits zuvor Strafzölle auf bestimmte Produktgruppen eingeführt, die ebenfalls erhalten bleiben. (dpa)