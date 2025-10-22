Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Wirtschaft
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.

San Francisco.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI fordert Google und Apple mit einem eigenen Webbrowser heraus. Die Idee dahinter ist, den Chatbot ChatGPT in die Nutzung zu Websites zu integrieren. So soll er den Inhalt einer Seite zusammenfassen oder verschiedene Artikel bei einem Online-Einkaufvergleichen, wie OpenAI bei der Ankündigung erläuterte.

Zugleich soll ChatGPT es einfacher machen, Dinge wiederzufinden, die man im Netz gesehen hat. OpenAI nennt als Beispiel, dass man ChatGPT bitten könne, die Halloween-Dekoration anzuzeigen, die man sich vergangene Woche angesehen habe. Funktionen, bei denen ChatGPT eigenständig Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen kann - wie etwa eine Reise buchen - bleiben zahlenden Abokunden von OpenAI vorbehalten.

Der Browser mit dem Namen Atlas wird zunächst nur für Apples Mac-Computer verfügbar sein. Google stellt aktuell den weltweit meistgenutzten Webbrowser mit Chrome. Apples Konkurrenz-Software Safari hat vor allem auf iPhones eine starke Position. In den vergangenen Monaten starteten auch andere KI-Firmen eigene Webbrowser. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
2 min.
ChatGPT soll Erotik-Funktion bekommen
ChatGPT von OpenAI löste vor rund drei Jahren den Hype um künstliche Intelligenz aus. (Archivbild)
Sexy ChatGPT? Laut dem Chef der Entwicklerfirma OpenAI soll es bis Jahresende auch Erotik vom Chatbot geben. Details sind noch unklar.
24.10.2025
4 min.
Lengenfelder Oberschule führt Viertagewoche ein: „Das hat nicht mehr viel mit Unterricht zu tun“
Ein Bild aus dem Jahr 2023. Damals herrschte an der Lengenfelder Oberschule ein Mathe-Engpass. Die Firma Kobra half mit ihren Fachleuten aus – hier vermittelte Kobra-Mitarbeiter Magnus Tauch Grundlagen der Geometrie; er war einst selbst in Lengenfeld Schüler.
25 Prozent Unterrichtsausfall, Absage der Jubiläumsfeier. Schulleitung, Eltern und Stadt sprechen von einer Katastrophe – für die Schüler, das Bildungsniveau und den Schulstandort.
Gerd Möckel
20:33 Uhr
2 min.
Palästinenser: Verletzte nach Zwischenfällen im Gazastreifen
Die mühsam ausgehandelte Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas trat am 10. Oktober in Kraft.
Am vergangenen Wochenende wackelte die Waffenruhe im Gaza-Krieg. Seitdem hat sich die Lage beruhigt. Das Abkommen bleibt aber fragil.
01.10.2025
2 min.
OpenAI lässt Nutzer KI-Videos von sich selbst erstellen
OpenAI lässt Nutzer künftig in KI-Videos vorkommen. (Archivbild)
Vor über einem Jahr beeindruckte der ChatGPT-Erfinder OpenAI mit einer Software, die Videos erzeugen kann. Jetzt geht die Firma den nächsten Schritt.
20:32 Uhr
4 min.
Bayern siegt sich zum Europarekord - BVB schlägt Köln spät
Bayerns Joshua Kimmich jubelt über sein Führungstor in Mönchengladbach.
Der FC Bayern ist weiterhin nicht zu stoppen. Beim Tabellenletzten in Gladbach aber haben die Münchner Mühe. Anders ergeht es Verfolger Leipzig beim Kantersieg im Augsburg. Der BVB feiert spät.
23.10.2025
3 min.
Nach Abriss eines Schandflecks im Erzgebirge: Was aus dem Grundstück wird
Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Direkt neben der Kirche ist im Zentrum von Thum eine freie Fläche entstanden. Die soll zu einem kleinen Schmuckstück werden und dabei auch noch dem Klimawandel Rechnung tragen. Nun wurden drei Varianten vorgestellt.
Kjell Riedel
Mehr Artikel