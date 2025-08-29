Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit einem neuen Werk im tschechischen Pilsen (Plzen) baut der japanische Großkonzern Panasonic seine Wärmepumpen-Produktion in Europa aus.
Mit einem neuen Werk im tschechischen Pilsen (Plzen) baut der japanische Großkonzern Panasonic seine Wärmepumpen-Produktion in Europa aus. Bild: Michael Heitmann/dpa
Einer der Hauptabsatzmärkte für die Wärmepumpen ist Deutschland, das rund 70 Kilometer entfernt liegt.
Einer der Hauptabsatzmärkte für die Wärmepumpen ist Deutschland, das rund 70 Kilometer entfernt liegt. Bild: Michael Heitmann/dpa
Mit einem neuen Werk im tschechischen Pilsen (Plzen) baut der japanische Großkonzern Panasonic seine Wärmepumpen-Produktion in Europa aus.
Mit einem neuen Werk im tschechischen Pilsen (Plzen) baut der japanische Großkonzern Panasonic seine Wärmepumpen-Produktion in Europa aus. Bild: Michael Heitmann/dpa
Einer der Hauptabsatzmärkte für die Wärmepumpen ist Deutschland, das rund 70 Kilometer entfernt liegt.
Einer der Hauptabsatzmärkte für die Wärmepumpen ist Deutschland, das rund 70 Kilometer entfernt liegt. Bild: Michael Heitmann/dpa
Wirtschaft
Panasonic eröffnet neue Wärmepumpen-Fabrik in Tschechien
Wärmepumpen gelten als klimafreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizungen. Im Kampf um den europäischen und deutschen Markt rüstet der japanische Riese Panasonic nun auf.

Pilsen.

Mit dem Ausbau seiner Wärmepumpen-Produktion in Tschechien will der japanische Konzern Panasonic den europäischen Markt aufmischen. "Wir haben ehrgeizige Wachstumsziele und werden die europäischen Markenhersteller herausfordern", sagte ein Sprecher des Unternehmens bei der Eröffnung eines neuen Werks im westböhmischen Pilsen (Plzen). Demnach ist geplant, die Produktion dort bis 2030 auf 1,4 Millionen Wärmepumpen-Innen- und Außeneinheiten pro Jahr zu steigern.

Japaner wollen europäische Firmen herausfordern

Der tschechische Regierungschef Petr Fiala sagte, die Investition zeige, dass sein Land "attraktive Bedingungen für technologisch anspruchsvolle und innovative Projekte" biete. Zu den Hauptabsatzmärkten des neuen Werks wird laut Panasonic Deutschland zählen. Die Fabrik liegt knapp 70 Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt. Die Japaner haben nach eigenen Angaben rund 320 Millionen Euro in den Neubau und die Produktionsanlagen investiert. Vor Ort sollen bis zu 700 neue Arbeitsplätze entstehen.

Viel Automation und Robotik

Die Vorteile einer Produktion in Europa sieht man bei Panasonic in kürzeren Lieferzeiten, geringeren Transportkosten und niedrigeren Kohlendioxid-Emissionen. Zudem könne man schneller auf lokale Marktentwicklungen reagieren. In Pilsen werde ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum angesiedelt. Die neue Fertigungslinie ermögliche aufgrund des hohen Automatisierungs- und Robotikanteils eine höhere Effizienz als bisher.

Panasonic sieht "positive Entwicklung" in Deutschland

Im ersten Halbjahr gab es beim Wärmepumpen-Absatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 55 Prozent auf 139.500 Stück. Das geht aus Zahlen des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) hervor. Bei Panasonic gibt man sich daher auf Nachfrage optimistisch: "Trotz der Tatsache, dass die Nachfrage im Markt weiterhin unter dem außergewöhnlichen Niveau von 2023 liegt, sehen wir im deutschen Markt klar eine positive Entwicklung", hieß es. 

Wärmepumpen nutzen Wärme aus der Umwelt, um Gebäude zu heizen. Sie gelten als klimafreundliche Alternative zu Erdgas und Heizöl. Bekannte deutsche Hersteller von Wärmepumpen sind unter anderem Vaillant, Viessmann, Buderus, Bosch und Stiebel Eltron. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
