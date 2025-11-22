Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Foto aus schlechten Zeiten: Dezember 2020, wegen eines Corona-Lockdowns blieb auch dieser Pieper-Shop zeitweise geschlossen. Die Shops sind längst wieder geöffnet und bleiben es auch, trotz Insolvenzverfahrens.
Ein Foto aus schlechten Zeiten: Dezember 2020, wegen eines Corona-Lockdowns blieb auch dieser Pieper-Shop zeitweise geschlossen. Die Shops sind längst wieder geöffnet und bleiben es auch, trotz Insolvenzverfahrens. Bild: Fabian Strauch/dpa
Ein Foto aus schlechten Zeiten: Dezember 2020, wegen eines Corona-Lockdowns blieb auch dieser Pieper-Shop zeitweise geschlossen. Die Shops sind längst wieder geöffnet und bleiben es auch, trotz Insolvenzverfahrens.
Ein Foto aus schlechten Zeiten: Dezember 2020, wegen eines Corona-Lockdowns blieb auch dieser Pieper-Shop zeitweise geschlossen. Die Shops sind längst wieder geöffnet und bleiben es auch, trotz Insolvenzverfahrens. Bild: Fabian Strauch/dpa
Wirtschaft
Parfümeriekette Pieper durchläuft Insolvenzverfahren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In sechs Jahren könnte die Parfümerie-Firma Pieper ihr hundertjähriges Bestehen feiern - Pieper hat Tradition und ist noch Familiensache. Doch die Firma gerät in Schieflage.

Herne.

Die Parfümeriekette Pieper hat finanziell Schlagseite bekommen. Das zuständige Amtsgericht habe ein vorläufiges Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet, teilte das Unternehmen in Herne mit. Der Geschäftsbetrieb laufe vollständig weiter. Das Unternehmen soll nachhaltig saniert und für die Zukunft neu aufgestellt werden. Pieper gilt als Deutschlands größte inhabergeführte Parfümeriekette, sie wurde 1931 in Bochum als Seifengeschäft gegründet.

Das bisherige Management bleibt an Bord, Firmenchef ist der Urenkel der Firmengründerin Anna Pieper, Oliver Pieper. "Die Sanierung in Eigenverwaltung gibt uns die Möglichkeit, unser Unternehmen bei voller operativer Kontrolle zu stabilisieren und strategisch weiterzuentwickeln", sagt der Geschäftsführer. Ihm zur Seite stellte das Amtsgericht die Anwältin Sarah Wolf als vorläufige Sachwalterin. Die Löhne und Gehälter werden für drei Monate von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Zuvor hatten mehrere Medien über die Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens berichtet. 

Pieper-Shops bleiben offen

Der stationäre Handel und der Online-Shop blieben "uneingeschränkt geöffnet", hieß es von dem Unternehmen. Die Stadt-Parfümerie Pieper, wie das Unternehmen eigentlich heißt, hat nach eigenen Angaben mehr als 140 Filialen, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen, einige aber auch in Niedersachsen, Bremen und Hamburg. 

Pieper hat in der Coronazeit deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, ein Grund hierfür waren die zeitweiligen Schließungen bei pandemiebedingten Lockdowns. In dem bislang letzten im Bundesanzeiger publizierten Geschäftsbericht der Firma, der sich auf den Zeitraum Juli 2021 bis Juni 2022 bezieht, ging es allerdings schon wieder etwas nach oben, bei einem Netto-Umsatz von 113,7 Millionen Euro konnte die Parfümeriekette einen Gewinn von 0,2 Millionen Euro verbuchen. Die Erlöse lagen damals schon wieder etwas über dem Vorkrisenniveau. 

Auch für das Geschäftsjahr 2022/23 rechnete die Geschäftsführung im Dezember 2022 mit einem leicht positiven Ergebnis, damals schrieb sie: "Insgesamt sind trotz unruhiger Zeiten derzeit nach Auffassung der Geschäftsleitung keine wesentlichen Risiken erkennbar, die den Bestand der Gesellschaft gefährden könnten." Allerdings gehe man im Allgemeinen von einem Konsumrückgang bei deutlich gestiegenen Kosten aus, etwa für Energie. 

Der nun erfolgte Gang zum Amtsgericht macht deutlich, dass sich die Geschäfte seither schlechter entwickelt haben als zunächst angenommen. 2022 hatte Pieper nach eigenen Angaben knapp 1.000 Mitarbeiter. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
2 min.
Herrenausstatter Wormland meldet erneut Insolvenz an
Wormland leidet unter der Kaufzurückhaltung seiner Kunden. (Archivfoto)
Trotz Rettung vor einem Jahr steht Wormland schon wieder vor der Insolvenz. Was Geschäftsführer und Insolvenzverwalter jetzt planen – und warum Hoffnung auf einen Neustart bleibt.
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
14.11.2025
3 min.
Zahl der Insolvenzen steigt im Oktober deutlich
Viele Unternehmen müssen in der Wirtschaftskrise aufgeben (Archivbild).
In der stagnierenden deutschen Wirtschaft geht vielen Firmen die Luft aus. Auch im Oktober wächst die Zahl der Insolvenzen - etwa am Bau und in der Gastronomie. Experten erwarten erst 2027 Besserung.
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
Mehr Artikel