Für das billigste Päckchen Butter müssen die Kunden nicht mehr so tief in die Tasche greifen wie noch vor ein paar Monaten.
Für das billigste Päckchen Butter müssen die Kunden nicht mehr so tief in die Tasche greifen wie noch vor ein paar Monaten.
Wirtschaft
Preis für Butter fällt immer weiter
Noch Anfang des Jahres mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Butter einen Rekordpreis zahlen. Nun sinkt der Preis schon zum wiederholten Mal.

Neckarsulm.

Butter wird erneut günstiger. Supermarktketten und Discounter senken den Preis für ein 250-Gramm-Päckchen Deutscher Markenbutter ihrer Eigenmarken um 30 Cent auf 1,49 Euro, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Auch andere Butterprodukte sollen billiger werden. 

Der Discounter Lidl reduzierte die Preise wie schon zuletzt als Erstes. Rewe, Edeka, Aldi Nord und Aldi Süd, Kaufland, Penny und Netto zogen anschließend wie gewohnt nach. Die Handelsketten hatten die Preise in der vergangenen Woche bereits gesenkt. Die Nachfrage nach abgepackter Butter stieg daraufhin deutlich, wie die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft in Bonn berichtet. Ein großes Milchaufkommen und ein hoher Fettgehalt führen demnach zu fallenden Preisen. 

Bei Butter gab es in den vergangenen Jahren große Preisschwankungen. Im Sommer 2023 zahlten Kunden für das billigste Päckchen Eigenmarken-Butter in den meisten Geschäften zwischenzeitlich 1,39 Euro. Im Oktober 2024 war der Preis auf 2,39 Euro gestiegen. Butter war damit so teuer wie noch nie. Seit Februar sinken die Preise wieder. (dpa)

