Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Arbeitslosigkeit wird einer IAB-Regionalprognose im Osten leicht zunehmen, im Westen leicht sinken (Archivbild).
Die Arbeitslosigkeit wird einer IAB-Regionalprognose im Osten leicht zunehmen, im Westen leicht sinken (Archivbild). Bild: Daniel Karmann/dpa
Die Arbeitslosigkeit wird einer IAB-Regionalprognose im Osten leicht zunehmen, im Westen leicht sinken (Archivbild).
Die Arbeitslosigkeit wird einer IAB-Regionalprognose im Osten leicht zunehmen, im Westen leicht sinken (Archivbild). Bild: Daniel Karmann/dpa
Wirtschaft
Prognose: Arbeitslosigkeit sinkt im Westen, steigt im Osten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der deutsche Arbeitsmarkt kämpft gegen die schwache Konjunktur. Im nächsten Jahr soll die Arbeitslosigkeit insgesamt leicht sinken - im Osten geht es mit den Zahlen aber wohl weiter noch oben.

Nürnberg.

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge 2026 im Osten zunehmen und im Westen leicht sinken. Insgesamt werde sich mehr oder weniger eine Stagnation ergeben, teilte das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit. 

"Eine schnellere Erholung von Konsum und Investitionen würde die regionalen Arbeitsmärkte stützen", sagte IAB-Forscher Rüdiger Wapler. Dämpfend könnten sich dagegen neue Handelskonflikte oder geopolitische Spannungen auswirken. Der Strukturwandel stelle die Regionen weiterhin vor unterschiedliche Herausforderungen.

Keine Trendwende

Zwar zeigten sich in einigen Bundesländern positive Entwicklungen, eine Trendwende ist laut der am Freitag veröffentlichten Regionalprognose aber nicht in Sicht. Insgesamt sinkt die Arbeitslosigkeit demnach in Westdeutschland im kommenden Jahr um 0,4 Prozent, während sie in Ostdeutschland um 1,0 Prozent ansteigt.

Die größten Zuwächse bei den Arbeitslosenzahlen erwarten die IAB-Forschenden in Berlin mit plus 2,0 Prozent, in Sachsen mit plus 1,5 Prozent und in Brandenburg mit plus 1,2 Prozent. Rückgänge werden dagegen in Hessen (minus 1,9 Prozent), Nordrhein-Westfalen (minus 1,3 Prozent) und im Saarland (minus 0,8 Prozent) prognostiziert.

Spitzenreiter Bayern

Bayern bleibt mit einer erwarteten Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent das Land mit der niedrigsten Quote. Die höchsten Werte werden weiterhin in den Stadtstaaten Bremen (11,7 Prozent) und Berlin (10,4 Prozent) erwartet. In der Hälfte der Bundesländer bleibt die Quote unverändert, den stärksten Anstieg verzeichnet Berlin mit plus 0,2 Prozentpunkten.

Bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung erwartet das IAB im Westen ein leichtes Plus von 0,2 Prozent, im Osten hingegen ein geringes Minus von 0,1 Prozent. Hamburg dürfte mit einem Beschäftigungszuwachs von 0,9 Prozent bundesweit vorn liegen, gefolgt von Brandenburg mit 0,5 Prozent. Die größten Rückgänge werden in Thüringen (minus 0,9 Prozent) und Sachsen (minus 0,3 Prozent) erwartet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
2 min.
IAB erwartet weniger Arbeitslose im kommenden Jahr
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erwartet, dass kommendes Jahr sowohl die Beschäftigung als auch die Arbeitslosigkeit sinkt. (Archivbild)
Gleichzeitig wird wohl auch die Zahl der Erwerbstätigen sinken. Das klingt widersprüchlich, lässt sich aber erklären.
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
24.09.2025
4 min.
Dämpfer: Ifo-Index sinkt - Wirtschaft regional gespalten
Das stärkste Wachstum verzeichnete im ersten Halbjahr Bremen mit 2,9 Prozent.
Die Wirtschaft in Deutschland schwächelt: Der Ifo-Index sinkt, die Konjunktur stagniert, Regionen entwickeln sich unterschiedlich, und der Arbeitsmarkt steht unter Druck. Gibt es Lichtblicke?
den dpa-Korrespondenten
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
Mehr Artikel