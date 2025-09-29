Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Gebäudeenergiegesetz soll für mehr Klimaschutz im Gebäudebereich sorgen.
Das Gebäudeenergiegesetz soll für mehr Klimaschutz im Gebäudebereich sorgen. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Das Gebäudeenergiegesetz soll für mehr Klimaschutz im Gebäudebereich sorgen.
Das Gebäudeenergiegesetz soll für mehr Klimaschutz im Gebäudebereich sorgen. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Wirtschaft
Radikale Reform des Heizungsgesetzes rechtlich heikel?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die schwarz-rote Koalition will das Heizungsgesetz reformieren. Wie das genau aussehen soll, ist aber offen. Und wie sieht es rechtlich aus?

Berlin.

Der Bundesverband Wärmepumpe sieht eine mögliche radikale Reform des Heizungsgesetzes als rechtlich heikel an. Dabei geht es vor allem um den Kern des Gebäudeenergiegesetzes - nämlich den Paragrafen 71 mit konkreten Anforderungen an neue Heizungen für mehr Klimaschutz im Gebäudebereich. Eine bloße Streichung des Paragrafen 71 würde gegen Europarecht und deutsches Verfassungsrecht verstoßen - zu diesem Ergebnis kommt ein Rechtsgutachten im Auftrag des Verbands. Eine Rücknahme würde mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Gerichten korrigiert.

Umstrittene Reform

Das umstrittene Gebäudeenergiegesetz (GEG), oft als Heizungsgesetz bezeichnet, trat in seiner jetzigen Form Anfang 2024 in Kraft. Ziel ist mehr Klimaschutz im Gebäudebereich durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen. Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden. Das Gesetz sieht vor, dass jede neu eingebaute Heizung mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das gilt aber vorerst nur für Neubaugebiete. Für Bestandsbauten spielt eine kommunale Wärmeplanung eine wichtige Rolle. Diese soll in Kommunen über 100.000 Einwohnern ab Mitte 2026 und für die restlichen Kommunen ab Mitte 2028 vorliegen.

Neue Regierung plant Änderung

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es: "Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen." Das neue GEG solle technologieoffener, flexibler und einfacher werden. Die erreichbare CO2-Vermeidung solle zur zentralen Steuerungsgröße werden. Doch was das konkret bedeutet, ist offen. Im Zentrum der Kritik beim GEG stand von Anfang an der Paragraf 71 - der Kern des "Heizungsgesetzes" mit der 65-Prozent-Vorgabe und mit vielen, von Kritikern als sehr kleinteilig empfundenen Anforderungen an neue Heizungen.

Rechtsgutachten

Miriam Vollmer, Partnerin bei der Energierechtskanzlei re |Rechtsanwälte sagte, der Gesetzgeber habe bei einer Neuregelung Spielräume. Es gebe aber im Europarecht konkrete Vorgaben. So verpflichte die sogenannte EU-Lastenteilungsverordnung zu wirksamen Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudesektor. Die Erneuerbare-Energie-Richtlinie setze insbesondere mit Blick auf das Heizen das Ziel, dass der Erneuerbaren-Anteil der in Gebäuden eingesetzten Energie steigen müsse. 

Daneben verwies sie auf das Klimaschutzurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021 - dieses besagte, dass einschneidende Schritte zur Senkung von schädlichen Treibhausgasemissionen nicht zulasten der jungen Generation auf die lange Bank geschoben werden dürften. Die 65-Prozent-Regelung im Gebäudeenergiegesetz trage erheblich dazu bei, die ambitionierten Vorgaben des europäischen Rechts zu erfüllen, so Vollmer.

Mehr Wärmepumpen verkauft

Der Absatz von Wärmepumpen hat laut Verband zuletzt weiter an Fahrt aufgenommen. In diesem Jahr rechnet der Verband mit einem Absatz von bis 300. 000 Wärmepumpen. Die Anschaffung wird staatlich gefördert. Im kommenden Jahr sei ein Absatz von 450.000 Wärmepumpen möglich. Dann wäre man nah am Ziel von 500.000 neuen Wärmepumpen pro Jahr, das Branchenverbände und der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Jahr 2022 formuliert hatten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
3 min.
Umweltverband WWF sieht Brandenburg bei Energiewende vorn
In der Energiewende-Rangliste des WWF liegt Brandenburg vorn.
Wie steht es um die Energiewende? Bundeswirtschaftsministerin Reiche wünscht, bald einen "Realitätscheck" vorzulegen. Eine Studie untersucht, wie die Länder vorankommen.
23.09.2025
2 min.
Prognose: Heizkosten steigen 2025 deutlich an
Die Heizkosten dürften in diesem Jahr steigen - wie stark, hängt von der Art der Wärmeerzeugung ab. (Symbolbild)
Bis zu 15 Prozent mehr für Gas, aber auch andere Heizarten werden teurer. Welche einfachen Maßnahmen helfen, die höheren Ausgaben abzufedern?
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel