Reederei MSC will bei Hamburger Hafenlogistiker einsteigen

Große Veränderungen bahnen sich im Hamburger Hafen an. Die Reederei MSC will bei der Hafengesellschaft einsteigen. Der Bürgermeister sieht eine wegweisende Transaktion.

Hamburg.

Die Containerreederei MSC will beim Hamburger Hafenlogistiker HHLA einsteigen. Der in Genf ansässige Konzern habe ein Angebot abgegeben, teilt die HHLA mit. Demnach soll die knappe Mehrheit das Unternehmens in Besitz Hamburgs bleiben.