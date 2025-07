Rekord: Bitcoin überspringt 120.000-Dollar-Marke

Trotz aller Unkenrufe von Zentralbankern und Verbraucherschützern: Für den Bitcoin geht es derzeit immer weiter aufwärts.

Frankfurt/Main. Der Bitcoin hat die Woche mit einem Kurssprung auf ein Rekordhoch begonnen. Die älteste und bekannteste Kryptowährung beschleunigte die jüngste Rekordrally nach Spekulationen über eine Lockerung der Regeln für den Handel in den USA. Am Vormittag sprang der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 123.200 US-Dollar, nachdem sein Kurs am frühen Morgen erstmals über die Marke von 120.000 Dollar gestiegen war.

Im Tagesverlauf geriet er allerdings kräftig unter Druck und fiel auf etwas mehr als 119.000 Dollar. Zuletzt lag der Kurs bei knapp 120.000 Dollar. Experte Timo Emden von Emden Research sieht nach dem Rekord erste Überhitzungserscheinungen am Markt.

Wichtige Entscheidungen zum Krypto-Mark stehen an

Den Höhenflug sehen Marktbeobachter in Zusammenhang mit wichtigen politischen Entscheidungen, die im Verlauf der Woche in den USA erwartet werden. Zuletzt verstärkten sich am Markt Spekulationen, dass die Regeln für den Handel mit Bitcoins gelockert werden könnten. Analyst Emden verwies in diesem Zusammenhang auf die "Crypto Week". In dieser Woche stehen in den USA wichtige Gesetzes-Entscheidungen auf dem Programm, die den Krypto-Markt prägen könnten.

Konkret will der US-Kongress über drei Gesetzesvorlagen beraten und abstimmen, die ein positives Umfeld für Kryptowährungen schaffen sollen. Die Aussicht auf eine weitere Lockerung der Regulierung in den USA dürfte den Risikoappetit am Leben halten, sagte Experte Emden. "Dass das US-Repräsentantenhaus trotz konjunktureller Brandherde die Woche des 14. Juli zur "Kryptowoche" erklärt, unterstreicht die politisch hohe Priorität von Bitcoin und Co unter der Federführung von US-Präsident Donald Trump", heißt es in seiner Analyse.

Starke Nachfrage nach Bitcoin-Fonds

Analystin Rachael Lucas von der Handelsplattfom BTC Markets will zwar kurzfristige Gewinnmitnahmen beim Bitcoin nicht ausschließen. Sie verwies aber auch auf eine vergleichsweise starke Nachfrage nach börsengehandelten Bitcoin-Fonds (Exchange Traded Funds). Diese dürften die Aufwärtsbewegung beim Bitcoin stützen, sagte Lucas.

Der Bitcoin ist mit dem aktuellen Kurssprung aus einer vergleichsweise engen Handelsspanne ausgebrochen. Nachdem die Kryptowährung im Zuge von Trumps Wiederwahl zum US-Präsidenten stark gestiegen war, hatte sich ihr Kurs seit Mai in der Nähe der Marke von 100.000 Dollar gehalten.

Trump gilt als Förderer von Kryptowährungen. Seit seinem Wahlerfolg im vergangenen November legte der Wert des Bitcoins rund drei Viertel zu. (dpa)