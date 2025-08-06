Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Siemens Energy brummen die Geschäfte.
Bei Siemens Energy brummen die Geschäfte. Bild: Britta Pedersen/dpa
Bei Siemens Energy brummen die Geschäfte.
Bei Siemens Energy brummen die Geschäfte. Bild: Britta Pedersen/dpa
Wirtschaft
Rekorde bei Siemens Energy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor zwei Jahren steckte Siemens Energy tief in der Krise, vor einem Jahr schrieb der Konzern noch rote Zahlen, jetzt laufen die Geschäfte. Und die Belegschaft wächst - auch in Deutschland.

München.

Siemens Energy ist trotz Belastungen durch die US-Zölle und seiner nach wie vor schwächelnde Windkraftsparte auf dem Weg zum vielleicht besten Geschäftsjahr seiner Geschichte. Auch im dritten Quartal, das beim Münchner Energietechnikkonzern von April bis Juni geht, fiel ein solider Gewinn von 697 Millionen Euro an. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von 102 Millionen gestanden. Zudem meldet das Unternehmen Rekorde bei Auftragseingang und Auftragsbestand.

Zwar profitierte Energy aktuell von einem rund eine halbe Milliarde schweren Sondereffekt, doch auch ohne ihn hätte es im Quartal - wie in den beiden davor - einen klaren Gewinn gegeben. Blickt man auf die bereits eingebrachten ersten neun Monate des Geschäftsjahres, steht inzwischen ein Plus von 1,45 Milliarden zu Buche. Das ist zwar etwas weniger als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr - damals hatte Energy die positive Entwicklung aber vor allem einem einzelnen Sondereffekt von mehr als 1,7 Milliarden Euro verdankt. 

Jetzt sind die schwarzen Zahlen vor allem eine Folge davon, dass alle Bereiche außer der nach wie vor tief defizitären Windkraft starke Ergebnisse einbringen und deutlich besser abschneiden als vor einem Jahr. Vor allem die Geschäfte mit Gas- und Netztechnik brummen. 

Prognose bestätigt

Ohne Sondereffekte will Siemens Energy im laufenden Jahr bis zu einer Milliarde Euro nach Steuern verdienen. Diese zwischenzeitlich deutlich angehobene Prognose hat der Konzern zudem bestätigt - und sieht sich aktuell sogar auf dem Weg zum oberen Ende dieser Bandbreite. 

Dabei leidet auch Siemens Energy unter den US-Zöllen. Für das gesamte Jahr geht das Unternehmen von einer Belastung um 150 Millionen Euro aus. Der Markt ist wichtig für den Konzern. Rund ein Drittel seiner neuen Aufträge kamen im dritten Quartal aus den USA. Bei neueren Verträgen kann und konnte Energy die Zolleffekte in der Regel an die Kunden weitergeben. Die aktuelle Betroffenheit stammt vor allem aus alten Serviceverträgen, wo dies nicht der Fall ist. 

Zudem drückten Währungseffekte auf den Auftragsbestand, der dennoch auf den Rekordwert von 136 Milliarden Euro stieg. Das lag vor allem daran, dass der Konzern bei den Auftragseingängen einen Rekord von 16,6 Milliarden Euro meldete, den er unter anderem zwei Großaufträgen bei Siemens Gamesa im Offshore-Bereich verdankt. Damit lag der Auftragseingang beim 1,7-fachen des Umsatzes von 9,7 Milliarden. 

Belegschaft wächst - auch in Deutschland

Die hohe Nachfrage hilft Energy dabei, höhere Preise bei neuen Aufträgen durchzusetzen. Alles, was man derzeit an neuem Geschäft herein nehme, liege in Sachen Marge über dem Durchschnitt des Auftragsbestands, sagt Konzernchef Christian Bruch. Das ist gut für die künftige Profitabilität. 

Die besseren Geschäfte beim einstigen Krisenkonzern machen sich dabei auch bei der Belegschaft bemerkbar. Die liegt inzwischen bei 102.000 Mitarbeitern, 27.000 davon in Deutschland. Das sind rund 3.000 beziehungsweise 1.000 mehr als vor einem Jahr. Und der Aufbau geht weiter. Bis Ende 2026 sollen rund 1.500 neue Jobs in Deutschland hinzukommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.07.2025
2 min.
Siemens Energy darf ein Jahr früher Dividende zahlen
Siemens Energy darf seinen Aktionären schon für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende zahlen. (Archivbild)
Wegen staatlicher Garantien wäre eine Dividende bei Siemens Energy für das laufende Geschäftsjahr eigentlich noch verboten gewesen. Doch es gibt eine Ausnahme.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
3 min.
Siemens trotzt der Krise
Siemens zeigt sich relativ unbeeindruckt von den weltweiten Verwerfungen. (Archivbild)
Der Münchner Konzern zeigt sich auch im dritten Quartal relativ unbeeindruckt von den weltweiten Verwerfungen. Der Jobabbau verursacht überschaubare Kosten, die aber steigen werden.
14:22 Uhr
2 min.
Zurück zu den Wurzeln: Felix Magath übernimmt Vorstandsamt
Felix Magath kehrt zu den Wurzeln zurück.
Fußball-Regionalligist Viktoria Aschaffenburg lässt mit einer spektakulären Personalie aufhorchen. Felix Magath wird Vorstandsmitglied.
Mehr Artikel