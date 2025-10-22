Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die neue Samsung-Brille - hier zu sehen ihr Prototyp aus dem Frühjahr - gibt es deutlich günstiger als Apples Vision Pro. Bild: Andrej Sokolow/dpa
Die neue Samsung-Brille - hier zu sehen ihr Prototyp aus dem Frühjahr - gibt es deutlich günstiger als Apples Vision Pro. Bild: Andrej Sokolow/dpa
Wirtschaft
Samsung stellt Konkurrenz für Apple-Brille Vision Pro vor
Apple sorgte Anfang 2024 für Aufsehen mit der teuren Computer-Brille Vision Pro. Samsung und Google kontern nun mit einem günstigeren Gerät, das ähnliche Bedienung und Funktionen bieten soll.

Seoul.

Samsung und Google treten mit einem deutlich günstigeren Gerät gegen Apples Computer-Brille Vision Pro an. Der südkoreanische Elektronik-Riese bietet das Headset mit dem Namen Galaxy XR in den USA für 1.799 Dollar an, während Apple die Vision Pro ab 3.499 Dollar verkauft. Von Google kommen das angepasste Android-Betriebssystem und der integrierte KI-Assistent Gemini.

Die Brillen können mit Kameras die Umgebung einfangen und auf Displays vor den Augen der Nutzer wiedergeben - zusammen mit zusätzlich eingeblendeten digitalen Objekten. Außerdem können Nutzer damit wie mit VR-Brillen in künstliche Welten eintauchen. Apple brachte seine Vision Pro bereits im Februar 2024 auf den Markt, jetzt folgt ein Modell mit einem leistungsstärkeren Chip. Unter anderem wegen des Preises blieb das Gerät bisher ein Nischenangebot für Enthusiasten und berufliche Nutzer zum Beispiel in Design oder Medizin.

Schon in frühen Demonstrationen der Brille von Samsung und Google war zu erkennen, dass Bedienung und Funktionen stark an die der Vision Pro angelehnt sind. Das Samsung-Headset hat zugleich einen Rahmen aus Kunststoff statt Aluminium wie bei Apple und verzichtet zum Beispiel darauf, in manchen Situationen die Augenpartie der Nutzer auf der Frontseite der Brille zu simulieren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
