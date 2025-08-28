Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Zollstreit mit den USA trifft Deutschlands Exporteure in einer schwierigen Lage. (Archivbild)
Der Zollstreit mit den USA trifft Deutschlands Exporteure in einer schwierigen Lage. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Der Zollstreit mit den USA trifft Deutschlands Exporteure in einer schwierigen Lage. (Archivbild)
Der Zollstreit mit den USA trifft Deutschlands Exporteure in einer schwierigen Lage. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Wirtschaft
Schleichender Rückgang: Deutschlands Weltmarktanteile sinken
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Leise, aber stetig: Am Weltmarkt und in wichtigen Branchen wie Automobil, Chemie und Maschinenbau fällt Deutschland laut einer Analyse zurück. Dafür profitiert ein immer stärkerer Rivale.

Berlin.

Seit rund einem Jahrzehnt schrumpft Deutschlands Marktanteil auf wichtigen Absatzmärkten und in Schlüsselbranchen wie Automobil und Maschinenbau. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa). Vor allem der Aufstieg Chinas und die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hätten die Handelsgewichte verändert. Grund seien aber auch eigene Versäumnisse, etwa verschlafene Trends in der Autobranche. 

China gewinne auf den Weltmärkten immer mehr an Bedeutung - selbst in Kernbereichen der exportstarken deutschen Industrie wie der Autobranche, so die Analyse, über die zuerst der "Spiegel" berichtete. 

Die übrigen EU-Länder könnten sich behaupten und gewannen Anteile auf dem US-Markt, etwa die irische und schweizerische Pharmaindustrie. "China gewinnt in Europa, Europa in den USA – Deutschland hat das Nachsehen", fasst vfa-Chefvolkswirt Claus Michelsen zusammen. Der Zollstreit mit den USA treffe Deutschland nun in einer kritischen Situation.

Deutschlands Autobranche steht unter Druck - etwa beim Wandel zur E-Mobilität. (Archivbild
Deutschlands Autobranche steht unter Druck - etwa beim Wandel zur E-Mobilität. (Archivbild Bild: Jan Woitas/dpa
Deutschlands Autobranche steht unter Druck - etwa beim Wandel zur E-Mobilität. (Archivbild
Deutschlands Autobranche steht unter Druck - etwa beim Wandel zur E-Mobilität. (Archivbild Bild: Jan Woitas/dpa

Als Hauptgrund für die Verluste der Bundesrepublik sieht die Studie die Autoindustrie, sie habe zentrale Zukunftstrends wie die Wende zu alternativen Antrieben zu spät aufgegriffen. Hinzu kämen hohe Kosten, Abhängigkeit von internationalen Zulieferern und wenig Flexibilität bei digitalen Geschäftsmodellen, etwa bei vernetzten Fahrzeugen und Softwarelösungen. 

"Deutsche Industrie hat erhebliches Potenzial"

Konkret sanken die Anteile Deutschlands am Welthandel seit 2013 im Schnitt rund 0,11 Prozentpunkte pro Jahr. Dabei stehe die Bundesrepublik nicht schlecht da: "Deutschlands Industrie hat nach wie vor erhebliches Potenzial und ist erfolgreich auf internationalen Märkten positioniert". Jahrelang seien die Exporte gestiegen - nur eben weniger stark als das Welthandelsvolumen. Der schleichende Marktanteilsverlust werde nun immer sichtbarer.

China gewann demnach von 2013 bis 2024 im Schnitt rund 0,36 Prozentpunkte pro Jahr am Weltmarkt dazu. Dabei steigerte die Volksrepublik den Anteil vor allem außerhalb der USA, in Amerika musste das Land Einbußen hinnehmen wegen hoher Einfuhrzölle schon in Trumps erster Amtszeit. Diese führten zu umgelenkten Handelsströmen. Grundlage der Studie ist die Datenbank der Vereinten Nationen, die Handelsdaten von mehr als 170 Ländern umfasst.

Um im Wettbewerb mitzuhalten, müsse die EU den Binnenmarkt vertiefen, wo noch immer nationale Vorschriften herrschten, meint der vfa. Deutschland brauche mehr Geschwindigkeit bei zentralen Technologien und eine Investitionsoffensive in Infrastruktur, Forschung und Anlagen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
26.08.2025
4 min.
Deutsche Autobranche streicht über 50.000 Jobs in einem Jahr
In der Autoindustrie sind die Gewinne stark gesunken. (Archivbild)
Die Industrie steht inmitten von Zollstreit und Konjunkturflaute unter Druck, besonders die Autobranche. Das hat Folgen: Experten erwarten selbst bei lukrativen Akademiker-Jobs mehr Arbeitslosigkeit.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
07.08.2025
5 min.
Trumps Zölle trüben deutsches Exportplus
Plus im Halbjahr, aber trübe Aussichten für Deutschlands Exporteure (Archivbild)
Für das erste Halbjahr steht ein leichtes Plus in der Bilanz. Doch die deutsche Exportwirtschaft gerät zunehmend unter Druck. Der Zollkonflikt mit den USA droht zur Dauerbelastung zu werden.
Jörn Bender, dpa
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel