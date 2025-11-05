Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kein weiterer Anstieg der Schokoladenpreise, sagt Hersteller Callebaut (Symbolbild)
Kein weiterer Anstieg der Schokoladenpreise, sagt Hersteller Callebaut (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Kein weiterer Anstieg der Schokoladenpreise, sagt Hersteller Callebaut (Symbolbild)
Kein weiterer Anstieg der Schokoladenpreise, sagt Hersteller Callebaut (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Wirtschaft
Schokoladenriese rechnet mit Entspannung bei Kakaopreisen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach starken Preisanstiegen erwartet Callebaut eine Entspannung bei den Kakaopreisen. Und sucht nach Alternativen für den Kakao in der Schokolade.

Zürich.

Der weltgrößte Schokoladenproduzent Barry Callebaut rechnet nach den heftigen Preisanstiegen bei Kakao mit einer deutlichen Entspannung bis Ende nächsten Jahres. Das weckt Hoffnung für Schokoladenliebhaber, dass die zuletzt stark gestiegenen Preise zumindest nicht weiter steigen. 

Während das Unternehmen vor sechs Monaten noch mit Preisen von 5.700 britischen Pfund pro Tonne Ende 2025 kalkulierte, geht es jetzt noch von 4.400 Pfund aus (rund 5.000 Euro), wie aus der Präsentation der Jahresergebnisse (Geschäftsjahr bis 31. August) hervorgeht. Ende nächsten Jahres erwartet Callebaut denselben Preis, während das Unternehmen vor sechs Monaten noch mit 5.150 Pfund für Ende 2026 kalkuliert hatte. 

Gewinnsprung durch höhere Preise

Barry Callebaut mit Sitz in Zürich ist vor allem ein Zulieferer von Schokolade und Kakaoprodukten für Gastronomie, Pralinenhersteller und Chocolatiers. Deshalb ist der Name weniger bekannt als gängige Schokoladenhersteller, deren Produkte in Supermarktregalen liegen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verkaufte Callebaut gut zwei Millionen Tonnen Schokolade, 6,8 Prozent weniger als im Jahr davor. Der Umsatz stieg wegen der höheren Preise für Kakaobohnen, die das Unternehmen an Kunden weitergab, dennoch um 42,2 Prozent auf 14,8 Milliarden Franken (15,91 Mrd Euro). Der Betriebsgewinn (EBIT) legte um 42,4 Prozent auf 635,1 Millionen Franken zu. 

Schokolade ohne Kakao

Callebaut will auch im Markt für Schokolade ohne Kakao Fuß fassen. Dafür arbeitet es mit dem deutschen Unternehmen Planet A Foods zusammen. Dieses Unternehmen stellt bereits die Schokoladenalternative ChoViva mit Sonnenblumenkernen und ohne Kakao her. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
07.11.2025
2 min.
Siemens erhält Milliardenauftrag aus der Schweiz
Siemens liefert Züge in die Schweiz (Symbolbild)
Die Schweizer Bahnen investieren mehr als zwei Milliarden Euro in neue Doppelstockzüge, und Siemens bekommt den Zuschlag. Was die Fahrgäste in Zürich und der Westschweiz erwartet.
07.11.2025
5 min.
Kakaopreis sinkt - Wird Schokolade jetzt wieder billiger?
Viele Menschen in Deutschland naschen gern Schokolade - nicht nur abends auf der Couch. (Archivbild)
Weil Schokolade teurer geworden ist, greifen viele Verbraucher seltener danach. Inzwischen haben sich die Rohstoffpreise entspannt. Kommt nun die Trendwende?
Christian Rothenberg, dpa
Mehr Artikel