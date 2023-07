Schon Hunderttausende E-Rezepte eingelöst

Kassenpatienten können digitale Verordnungen inzwischen auf drei Wegen einlösen. Nun soll die Pflicht für Ärzte kommen.

Berlin. Die Einführung des E-Rezepts kommt allmählich in die Gänge. Laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (Abda) seien mittlerweile mehr als 80 Prozent der Apotheken in Deutschland in der Lage, eine digitale Verordnung per elektronischer Gesundheitskarte (eGK) einzulesen und ein Medikament auszuhändigen. Bis Ende August sollen es 100 Prozent sein. Auch in Sachsen sei man sehr gut aufgestellt, wie Solveig Wolf von der Landesapothekerkammer sagt.

Der Großteil der Apotheken hätte die erforderlichen technischen Voraussetzungen bereits umgesetzt. Konkrete Zahlen gebe es aber nicht. Bundesweit haben allein in der vergangenen Woche 9380 Apotheken ein E-Rezept eingelöst.

Die Nutzung der Krankenkassenkarten gilt als Rückenwind für die Digitalisierung, weil E-Rezepte dadurch einfach einzulösen sind. Seit dem 1. Juli können gesetzlich Versicherte ihre Chipkarte dafür nutzen - und tun das auch. Im Juli wurden 345.000 E-Rezepte eingelöst. Das sind immerhin knapp 90.000 mehr als noch im Juni. Es ist der dritte Weg - bisher funktionierte das Einlösen von E-Rezepten nur über ausgedruckte Codes oder die App "E-Rezept".

Das E-Rezept besteht aus einem Token, ähnlich einem QR-Code. Er enthält dieselben Informationen wie das altbekannte rosa Rezept. Dazu gehören die Patientendaten, die Daten des Arztes, die verordneten Medikamente, Wirkstoffe und Dosierhinweise. Verordnet der Arzt nun ein Medikament, schickt er das verschlüsselte E-Rezept auf einen zentralen Server. Der Patient erhält technisch gesehen also nicht das Rezept selbst, sondern eine Art Schlüssel, mit dem der Apotheker digital den Code auf dem Server öffnen und so auf die Rezeptdaten zugreifen kann. Dafür muss der Patient nur seine Chipkarte in der Apotheke einlesen lassen. Das E-Rezept selbst ist nicht auf der Chipkarte gespeichert.

Arztpraxen können das E-Rezept allerdings nach wie vor auch auf Papier aushändigen. In dem Fall druckt der Arzt den Rezeptcode in der Praxis aus. Der Patient zeigt den in der Apotheke vor, und der Apotheker scannt den Code.

Wer ein Smartphone besitzt, kann sich zudem die kostenlose "E-Rezept"-App herunterladen. Der Patient erhält in dem Fall den Code auf seine Handy-App und zeigt ihn in der Apotheke vor. Etwa 596.000 Deutsche haben die App bislang heruntergeladen. Die Registrierung ist nicht ganz unkompliziert. Das Smartphone muss NFC-fähig sein und mindestens iOS 15 oder Android 7 als Betriebssystem haben. Zudem brauchen Patienten eine Gesundheitskarte mit NFC-Funktion.

Das elektronische Rezept soll der Zettelwirtschaft mit bisher 500 Millionen rosa Verschreibungen pro Jahr ein Ende bereiten.

Das Vorhaben hat mehrere Rückschläge hinter sich, ursprünglich sollte es schon ab Anfang 2022 im großen Stil genutzt werden. Die Einführung kam jedoch nur im Schneckentempo voran, Ärzte befürchteten Probleme im Alltag. Das Bundesgesundheitsministerium plant nun, für gesetzliche Versicherte den Einsatz von E-Rezepten in Arztpraxen zum Jahreswechsel zur Pflicht zu machen. Privatversicherte sind dabei außen vor. (dpa/kno)