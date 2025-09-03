Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Berechnungen der Schufa haben großen Einfluss auf Kreditentscheidungen. (Archivbild)
Die Berechnungen der Schufa haben großen Einfluss auf Kreditentscheidungen. (Archivbild)
Wirtschaft
Schufa öffnet ab 2026 Bonitäts-Berechnung für Verbraucher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Transparenz statt "Blackbox": Wie du bald gratis erfährst, ob und warum dein Schufa-Score wackelt – und welche zwölf Kriterien jetzt wirklich zählen.

Frankfurt/Main.

Wer einen Kredit braucht, kommt an der Schufa in der Regel nicht vorbei. Doch wie kommt die Bewertung der Auskunftei zustande? Ab dem ersten Quartal 2026 will die Auskunftei vollen Einblick geben. Dann soll der vereinfachte Score, der Auskunft über die Bonität gibt, in vollem Umfang für Verbraucherinnen und Verbraucher verfügbar sein - per kostenfreiem digitalem Einblick in ihre persönlichen Daten entweder in der Schufa-App oder online.

"Der neue Schufa-Score ist schon produktiv, die ersten Kunden nutzen ihn", sagte Schufa-Vorstandschefin Tanja Birkholz beim "Handelsblatt Banken-Gipfel" in Frankfurt. "70.000 Mal haben wir den neuen Score schon ausgeliefert, mit zwei Drittel unserer größten Kunden haben wir auch schon Migrationspläne vereinbart." 

Daher rechne die Schufa damit, dass der überarbeitete Score Ende des vierten Quartals dieses Jahres etwa zehn Prozent der Bonitätsanfragen ausmache. Im ersten Quartal 2026 soll dann das Erklär-Tool für Verbraucher freigeschaltet werden. Der bisherige sogenannte Basisscore werde voraussichtlich Ende des ersten Quartals passé sein, sagte die Schufa-Chefin.

Schlechtere Bewertung kann Kredite verteuern

Die Berechnungen der Auskunftei mit Sitz in Wiesbaden sind beispielsweise für Banken, Versandhändler und Mobilfunkanbieter ein wichtiger Maßstab. Denn sie wollen wissen, wie es um die Zahlungsmoral ihrer Kundschaft bestellt ist, bevor Verträge geschlossen und Waren übergeben werden.

Auskunftei will Geheimniskrämerei um ihre Bonitätsberechnungen beenden. (Archivbild)
Auskunftei will Geheimniskrämerei um ihre Bonitätsberechnungen beenden. (Archivbild)
Verbraucherschützer fordern seit langem mehr Transparenz von der Schufa. Immer wieder musste sich die Auskunftei vorwerfen lassen, ihr Modell sei eine "Blackbox", weil nicht offengelegt wird, wie der Score genau berechnet wird.

Schufa verspricht: Auch Laien können neuen Score nachrechnen

In die Berechnung des neuen Scores fließt etwa ein, wie lange man eine Kreditkarte oder ein Girokonto schon nutzt oder ob es Negativeinträge gibt, weil Rechnungen auch nach mehrmaliger Mahnung nicht bezahlt wurden. 

Für insgesamt zwölf Kriterien werden Punkte vergeben, in Summe 100 bis 999. Je höher die Gesamtpunktzahl, umso höher wird die Kreditwürdigkeit des jeweiligen Verbrauchers eingeschätzt. Bei der Vorstellung des überarbeiteten Scores Anfang April hatte die Schufa zugesichert, auch Laien könnten diesen ohne großen Aufwand nachrechnen. (dpa)

