Schwarzmarkthändler wollen mit Bots an Tickets kommen

Umgangssprachlich ist von "Ticket-Scalping" die Rede. Eventim-Chef Schulenberg berichtet, Kaufversuche von Computerprogrammen gebe es bei allen Veranstaltungen.

Hamburg.

Schwarzmarkthändler setzen nach Beobachtung des Ticketanbieters CTS Eventim in großer Zahl Computerprogramme ein, um an Karten zu gelangen. "Wir haben bei unseren großen Onsales Millionen von Bot-Anfragen", sagt der Eventim-Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg (74) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Eventim sei es möglich, solche Käufe zu verhindern.