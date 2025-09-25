Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Herkunftssiegel "Made in Germany" ist international angesehen (Archivbild)
Das Herkunftssiegel "Made in Germany" ist international angesehen (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Das Herkunftssiegel "Made in Germany" ist international angesehen (Archivbild)
Das Herkunftssiegel "Made in Germany" ist international angesehen (Archivbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Wirtschaft
Siegel "Made in Germany" genießt weltweit höchstes Vertrauen
0:00 Anhören

Label wie "Made in Germany" oder "Made in China" finden sich auf Produkten wie Kleidung, Elektronik und Autos. Weltweit hat Deutschland ein gutes Image. In manchen Bereichen liegen aber andere vorn.

Frankfurt/Main.

Produkte mit dem Herkunftssiegel "Made in Germany" genießen laut einer Studie international höchstes Ansehen. Das Label werde von Konsumenten weltweit am ehesten als vertrauenswürdig angesehen, noch vor dem entsprechenden Siegel der Schweiz, heißt es in einer Umfrage des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM). Demnach vertrauen 66 Prozent der Befragten "Made in Germany", knapp vor der Schweiz und Japan.

Die deutsche Herkunftsangabe wirke sich zudem am häufigsten positiv auf die Kaufentscheidung aus. In der Umfrage gaben das 65 Prozent an, gefolgt vom Label der Schweiz (62) und Japan (59). 

Für die Analyse wurden im März 20.000 Menschen aus zehn Ländern repräsentativ für die jeweilige Bevölkerung befragt: Frankreich, Polen Deutschland, Italien und Großbritannien sowie die USA, Japan, Mexiko, Südafrika und Indien.

Deutschland punktet bei Autos, Frankreich bei Luxus

Die Herkunftsangabe "Made in Germany" wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien eingeführt, um die heimische Wirtschaft vor vermeintlich minderwertigen Importen aus Deutschland zu schützen. Heute gilt das Label als Gütesiegel. Das zeigt sich auch in der Umfrage: "Made in Germany" werde am häufigsten mit Qualität in Verbindung gebracht, so die Nürnberger Forscher.

Das Gegenteil treffe auf China zu. "Made in China" schneide sowohl beim Vertrauen als auch bei der Frage der Kaufentscheidung schlecht ab. Jedoch wird das Label mit Abstand am stärksten wahrgenommen. Es folgt "Made in USA", Deutschland lande hier auf Platz vier.

Von Deutschland in alle Welt: Die Bundesrepublik ist stark vom Export abhängig. (Archivbild)
Von Deutschland in alle Welt: Die Bundesrepublik ist stark vom Export abhängig. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Von Deutschland in alle Welt: Die Bundesrepublik ist stark vom Export abhängig. (Archivbild)
Von Deutschland in alle Welt: Die Bundesrepublik ist stark vom Export abhängig. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa

Konsumenten weltweit verbinden mit "Made in Germany" laut der Studie am meisten Verbrennerautos, gefolgt von Haushaltsgeräten. Andere Labels wie "Made in France" werden demnach mit einer größeren Anzahl von Produkten assoziiert, etwa Kosmetik, Kleidung, Essen und Wein. Das Siegel "Made in USA" hingegen werde mit Abstand positiv mit Künstlicher Intelligenz (KI) verbunden.

Die Forscher warnen: Zwar habe Deutschland ein gutes Image, bei zukunftsorientierten Produkten wie KI, E-Autos oder Elektronik schnitten aber "Made in USA" oder "Made in Japan" stärker ab. 

Gutes Image, aber Exporte unter Druck

Die Umfrage zeigt, dass Deutschland als Exportnation international ungebrochen hohes Ansehen genießt. Zugleich haben Deutschlands Exporteure der Bundesbank zufolge auf dem Weltmarkt an Wettbewerbsfähigkeit verloren.

Die deutsche Wirtschaft ist stark vom Außenhandel abhängig. Fast jeder vierte Arbeitsplatz hängt vom Export ab, der wegen der hohen US-Zölle unter Druck steht und 2024 geschrumpft ist. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
