Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Siemens Energy verdient mehr als je zuvor. (Archivbild)
Siemens Energy verdient mehr als je zuvor. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa
Siemens Energy verdient mehr als je zuvor. (Archivbild)
Siemens Energy verdient mehr als je zuvor. (Archivbild) Bild: Britta Pedersen/dpa
Wirtschaft
Siemens Energy lässt Krise mit Gewinnsprung hinter sich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 1,7 Milliarden macht der Konzern den höchsten Gewinn seiner Geschichte. Und nächstes Jahr soll er noch viel höher ausfallen.

München/Berlin.

Siemens Energy lässt seine Krisenjahre endgültig hinter sich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verdiente der Energietechnikkonzern 1,7 Milliarden Euro. Das ist nicht nur der höchste Jahresgewinn, seit Siemens seine ehemalige Energiesparte 2020 an die Börse gebracht hat. Es auch der erste klare Gewinn, für den keine größeren positiven Sondereffekte nötig waren wie im Vorjahr. Damals hatte Siemens Energy einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro gemeldet. 

Auch der Auftragseingang legte im Geschäftsjahr, das von Oktober bis September geht, kräftig zu und stieg um 19 Prozent auf 59 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs nur etwas langsamer mit 15 Prozent auf 39 Milliarden Euro.

Im kommenden Jahr sollen die Zahlen noch einmal deutlich besser werden. Der Gewinn soll auf 3 bis 4 Milliarden Euro wachsen. Dazu soll auch beitragen, dass die Windkrafttochter Siemens Gamesa, die Energy in den vergangenen Jahren erhebliche Probleme bereitet hatte, 2026 aus den roten Zahlen kommen soll. 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte Gamesa die Entwicklung noch mit hohen Verlusten gebremst. Zudem will Siemens Energy mittelfristig schneller wachsen und mehr Geld verdienen als bisher vorhergesagt.

Die positive Entwicklung macht sich auch bei der Mitarbeiterzahl bemerkbar. Sie stieg weltweit von etwa 99.000 auf 103.000, in Deutschland von 26.000 auf 27.000. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
4 min.
Siemens gibt Healthineers-Aktien für Milliarden an Aktionäre
Noch hält Siemens rund 70 Prozent an seiner ehemaligen Medizintechniksparte Healthineers. Das soll sich ändern.
Gut sieben Jahre nach dem Börsengang hält Siemens noch rund 67 Prozent an seiner ehemaligen Medizintechniksparte Healthineers. Das soll sich in einer milliardenschweren Aktion ändern.
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
13.11.2025
4 min.
Mehr als 10 Milliarden: Rekordgewinn bei Siemens
Siemens hat unter Konzernchef Roland Busch das dritte Jahr in Folge mit einem Rekordgewinn beendet.
Während die deutsche Wirtschaft in der Krise steckt, feiert der Münchner Konzern schon das dritte Rekordjahr in Folge. Und baut sich wieder einmal um. Die Aussichten sind aber verhalten.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel