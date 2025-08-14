Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Birgit Steinborn legt ihr Mandat als Gesamtbetriebsratsvorsitzende nach elfeinhalb Jahren nieder. Tobias Bäumler wird ihr Nachfolger. (Handout)
Birgit Steinborn legt ihr Mandat als Gesamtbetriebsratsvorsitzende nach elfeinhalb Jahren nieder. Tobias Bäumler wird ihr Nachfolger. (Handout) Bild: Stephan Schumann/Munichemotions/Gesamtbetriebsrat Siemens/dpa
Birgit Steinborn (r) legt ihr Mandat als Gesamtbetriebsratsvorsitzende nach elfeinhalb Jahren nieder. Die Siemens-Personalchefin Judith Wiese (l) und der zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner würdigten ihre Arbeit. (Archivbild)
Birgit Steinborn (r) legt ihr Mandat als Gesamtbetriebsratsvorsitzende nach elfeinhalb Jahren nieder. Die Siemens-Personalchefin Judith Wiese (l) und der zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner würdigten ihre Arbeit. (Archivbild) Bild: Christof Rührmair/dpa
Birgit Steinborn legt ihr Mandat als Gesamtbetriebsratsvorsitzende nach elfeinhalb Jahren nieder. Tobias Bäumler wird ihr Nachfolger. (Handout)
Birgit Steinborn legt ihr Mandat als Gesamtbetriebsratsvorsitzende nach elfeinhalb Jahren nieder. Tobias Bäumler wird ihr Nachfolger. (Handout) Bild: Stephan Schumann/Munichemotions/Gesamtbetriebsrat Siemens/dpa
Birgit Steinborn (r) legt ihr Mandat als Gesamtbetriebsratsvorsitzende nach elfeinhalb Jahren nieder. Die Siemens-Personalchefin Judith Wiese (l) und der zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner würdigten ihre Arbeit. (Archivbild)
Birgit Steinborn (r) legt ihr Mandat als Gesamtbetriebsratsvorsitzende nach elfeinhalb Jahren nieder. Die Siemens-Personalchefin Judith Wiese (l) und der zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner würdigten ihre Arbeit. (Archivbild) Bild: Christof Rührmair/dpa
Wirtschaft
Siemens-Gesamtbetriebsrat: Bäumler folgt Steinborn an Spitze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach elfeinhalb Jahren als oberste Arbeitnehmervertreterin tritt damit eine der mächtigsten Frauen im Konzern ab. Ein wichtiges Mandat behält sie aber.

München.

An der Spitze des einflussreichen Siemens-Gesamtbetriebsrats gibt es einen Wechsel. Nach elfeinhalb Jahren im Amt legt Birgit Steinborn ihr Amt zum Monatsende nieder, wie das Gremium mitteilt. Als Nachfolger wurde demnach einstimmig ihr bisheriger Stellvertreter Tobias Bäumler gewählt, der am Standort Karlsruhe Betriebsrat ist. Ihr Amt als stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats behält Steinborn allerdings.

"Es waren durchweg bewegte Zeiten und wir konnten viel gemeinsam für die Beschäftigten erreichen", sagt Steinborn über ihre Amtszeit, in die große Umbrüche für Siemens fielen - unter anderem die Abspaltung von Siemens Energy und Siemens Healthineers, aber auch immer wieder der Kampf gegen Jobabbau und Werksschließungen. 

Wertekompass statt Ideologie

Zuletzt hatte Steinborn - die mit ihrem Amt zu den mächtigsten Frauen im Konzern gehört - mit dem Management den Interessenausgleich zum laufenden Abbau einiger tausend Jobs in der Automatisierung und eine Transformationsvereinbarung verhandelt. Nun war es ihr nach eigener Aussage "wichtig, das Amt rechtzeitig vor den anstehenden Betriebsratswahlen in die Hände der neuen Generation zu legen". 

Steinborns Nachfolger Bäumler sieht es als "große Herausforderung", den Gesamtbetriebsrat weiterzuentwickeln "und die Interessen der Beschäftigten zu vertreten". Der zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner, sagte, Bäumler und dessen ebenfalls neu gewählte Stellvertreterin Stefanie Lengfelder seien "genau die Richtigen, um die Mitbestimmung bei Siemens in Zukunft weiterzuentwickeln". Steinborn lobte er als "stets unideologisch, aber immer mit klarem Wertekompass und großem Engagement für die Belange der Beschäftigten". Persönlichkeiten wie sie machten die IG Metall erst zu dem, was sie sei.

Beharrlich für die Interessen der Arbeitnehmer 

Auch Siemens Personalchefin Judith Wiese - die Steinborn immer wieder auf der anderen Seite eines Verhandlungstisches gegenübersaß - würdigte die scheidende Gesamtbetriebsratsvorsitzende. Sie beide hätten "aus unterschiedlichen Perspektiven immer den Erfolg der Menschen und des Unternehmens im Blick" gehabt, sagte die Managerin und dankte für die "immer konstruktive Zusammenarbeit". 

Steinborn gilt als Funktionärin, die eher sachlich aber beharrlich die Interessen der Siemens-Arbeitnehmer vertrat, statt mit der Faust auf den Tisch zu hauen - auch während der bewegten Jahre ihrer Amtszeit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
16:30 Uhr
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch den schlechten Start gegen Leipzig wichtig fand
Mit sieben Toren war Laura Penzes am Donnerstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau im Testspiel gegen den HC Leipzig.
Knapp zwei Wochen bleiben den Bundesliga-Handballerinnen noch bis zum ersten Punktspiel in Oldenburg. Welche Mittel in der neuen Saison mehr Erfolge bringen könnten.
Anika Zimny
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07.08.2025
3 min.
Siemens trotzt der Krise
Siemens zeigt sich relativ unbeeindruckt von den weltweiten Verwerfungen. (Archivbild)
Der Münchner Konzern zeigt sich auch im dritten Quartal relativ unbeeindruckt von den weltweiten Verwerfungen. Der Jobabbau verursacht überschaubare Kosten, die aber steigen werden.
06.08.2025
3 min.
Rekorde bei Siemens Energy
Bei Siemens Energy brummen die Geschäfte.
Vor zwei Jahren steckte Siemens Energy tief in der Krise, vor einem Jahr schrieb der Konzern noch rote Zahlen, jetzt laufen die Geschäfte. Und die Belegschaft wächst - auch in Deutschland.
Mehr Artikel