Sneaker hoch im Kurs - Kein Ende des Booms in Sicht

Viele Kunden schauen auch beim Schuhkauf stark auf den Preis und versuchen zu sparen. Sneaker erfreuen sich dennoch steigender Beliebtheit. Ein Experte erklärt warum.

Köln.

Die Menschen in Deutschland sparen zwar beim Kauf von Schuhen, nicht jedoch bei Sneakern. Die Nachfrage steigt immer weiter, wie das Handelsforschungsinstituts IFH Köln berichtet. Ein Ende des Booms sei nicht in Sicht, sagt IFH-Marktexperte Hansjürgen Heinick. Der Sneaker sei der größte Gewinner in den Warengruppen.