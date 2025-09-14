Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Globale Autoindustrie mit Gewinneinbruch im ersten Halbjahr (Symbolbild)
Globale Autoindustrie mit Gewinneinbruch im ersten Halbjahr (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa
Globale Autoindustrie mit Gewinneinbruch im ersten Halbjahr (Symbolbild)
Globale Autoindustrie mit Gewinneinbruch im ersten Halbjahr (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa
Wirtschaft
So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Autobranche kriselt. Im ersten Halbjahr halbierten sich bei den weltweit größten Autobauern die Gewinne. Warum laut einem Experten vorerst keine Besserung in Sicht ist.

Stuttgart.

Die weltweit größten Autobauer haben gemeinsam betrachtet im ersten Halbjahr einen satten Gewinneinbruch verzeichnet. Wie aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervorgeht, halbierte sich der operative Gewinn (Ebit) der 19 größten Autobauer nahezu (minus 49,2 Prozent). Von Januar bis Juni lag er demnach bei 42,8 Milliarden Euro, nach 84,3 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stagnierte in Summe.

Angesichts einbrechender Gewinne stecke die etablierte westliche Autoindustrie in einer tiefen und strukturellen Krise, sagte EY-Autoexperte Constantin Gall laut Mitteilung. E-Autos verkauften sich deutlich schwächer als angenommen und auf wichtigen Absatzmärkten herrsche ein ruinöser Preiswettbewerb. "Die Probleme in China werden dadurch noch verstärkt, dass die Käuferschaft sich verstärkt nationalen Marken zuwendet", sagte Gall. Zusätzlich sorgten hohe Transformations- und Restrukturierungskosten, Rückrufe und Lieferkettenstörungen für Probleme.

Experte: "Der Sturm wird nicht abflauen"

Die Schwächephase der Branche werde vorerst anhalten, prognostizierte Gall. "Der Sturm wird nicht abflauen", sagte er. Der Experte begründete dies unter anderem mit einer schwach bleibenden Konjunktur, zudem würden sich die geopolitische Situation und die Zollpolitik absehbar nicht stabilisieren. "Für viele Hersteller steht das komplette Geschäftsmodell auf dem Spiel, bei einigen Herstellern wird sich mittelfristig die Existenzfrage stellen", so Gall.

EY-Experte Constantin Gall: "Der Sturm wird nicht abflauen." (Archivbild)
EY-Experte Constantin Gall: "Der Sturm wird nicht abflauen." (Archivbild) Bild: Marijan Murat/dpa
EY-Experte Constantin Gall: "Der Sturm wird nicht abflauen." (Archivbild)
EY-Experte Constantin Gall: "Der Sturm wird nicht abflauen." (Archivbild) Bild: Marijan Murat/dpa

Umso wichtiger sei es, dass die Autokonzerne harte Entscheidungen träfen. "Die guten alten Zeiten kommen nicht wieder, die Branche hat sich fundamental verändert, und die Automobilindustrie muss darauf eine Antwort finden", sagte Gall. Die Autokonzerne müssten sich von Altlasten trennen, ihr viel zu großes Portfolio verkleinern und sich fokussieren – auf klar definierte Kundensegmente, auf ein abgegrenztes, konkurrenzfähiges Modellangebot. "Größe ist nicht alles, Größe kann sich auch als ein Bremsklotz erweisen, wenn es darum geht, sich an neue Gegebenheiten anzupassen", sagte Gall. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:11 Uhr
3 min.
Darf ich im Supermarkt naschen? Mythen beim Einkauf im Check
Naschen verboten: Grundsätzlich dürfen Waren im Supermarkt nicht vor dem Kauf gekostet werden.
Mehr als 50 Münzen aufs Kassenband kippen? Warum das an der Supermarktkasse für Ärger sorgen kann – und welche Einkaufsmythen sonst noch nicht stimmen, erklärt eine Verbraucherschützerin.
14:13 Uhr
2 min.
Sachsenforst sieht nach Sturmböen keine größeren Waldschäden
Nach starken Winden zeigt sich Sachsens Staatswald robust. (Symbolbild)
Trotz kräftiger Böen blieb Sachsens Wald weitgehend unversehrt. Warum Besucher bei Wind dennoch vorsichtig sein sollten - und wie Förster mit umgestürzten Bäumen umgehen.
26.08.2025
4 min.
Deutsche Autobranche streicht über 50.000 Jobs in einem Jahr
In der Autoindustrie sind die Gewinne stark gesunken. (Archivbild)
Die Industrie steht inmitten von Zollstreit und Konjunkturflaute unter Druck, besonders die Autobranche. Das hat Folgen: Experten erwarten selbst bei lukrativen Akademiker-Jobs mehr Arbeitslosigkeit.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
04.09.2025
7 min.
Autozulieferer unter Druck – Tausende Stellen wackeln
Die Zulieferer der Autoindustrie stehen unter Druck. (Archivbild)
Zulieferer wie Bosch, Conti und ZF kämpfen mit Auftragsflaute, Jobabbau und der schwierigen Umstellung auf E-Mobilität. Wer steckt die Krise besser weg – und warum?
Julian Weber und Oliver Schmale, dpa
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel