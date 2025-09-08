Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Viele Deutsche stehen autonomen Verkehrsmitteln offen gegenüber. (Symbolbild)
Viele Deutsche stehen autonomen Verkehrsmitteln offen gegenüber. (Symbolbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Wirtschaft
So viele Menschen würden ein selbstfahrendes Auto nutzen
Von der U-Bahn bis zum Flugzeug: Die Deutschen zeigen sich offen für autonome Fahrzeuge – doch nicht alle glauben an den Durchbruch.

Berlin.

Mehr als jeder Zweite kann sich vorstellen, privat ein selbstfahrendes Auto zu nutzen. Insgesamt 57 Prozent der Befragten zeigten sich in einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom dafür offen. Auch gegenüber anderen autonomen Verkehrsmitteln sind viele Deutsche nicht abgeneigt, wie aus den Ergebnissen hervorgeht.

Mehr als zwei Drittel der Deutschen würden in autonome U- oder S-Bahnen (72 Prozent) oder Busse (70 Prozent) steigen. Mit einem Regional- oder Fernzug können sich 44 Prozent vorstellen zu fahren. Selbst mit einem autonomen Flugzeug würden rund ein Viertel (27 Prozent) der Befragten fliegen. "Den Deutschen wird oft Technikskepsis vorgeworfen, bei autonomen Verkehrsmitteln kann davon keine Rede sein", teilte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst zu den Ergebnissen mit.

Skeptisch sind fast die Hälfte der Befragten allerdings bei der Frage, ob dem autonomen Fahren die Zukunft gehört. 43 Prozent der Befragten halten die Technologie für einen überschätzten Hype, der auf Dauer nicht anhält. Dagegen sieht mehr als die Hälfte (53 Prozent) darin den zukünftigen Standard. "Autonomes Fahren ist längst keine Utopie mehr. Neben den Entwicklungen in den USA, China oder auch Singapur zeigen zahlreiche Pilotprojekte auch in Deutschland eindrucksvoll das Potenzial dieser Technologie", schätzte Wintergerst die zukünftige Entwicklung ein. (dpa)

