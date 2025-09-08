Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Starlink will verstärkt schnelles Internet aus dem All direkt auf Smartphones bringen. (Archivbild)
Starlink will verstärkt schnelles Internet aus dem All direkt auf Smartphones bringen. (Archivbild) Bild: Wolf von Dewitz/dpa
Starlink will verstärkt schnelles Internet aus dem All direkt auf Smartphones bringen. (Archivbild)
Starlink will verstärkt schnelles Internet aus dem All direkt auf Smartphones bringen. (Archivbild) Bild: Wolf von Dewitz/dpa
Wirtschaft
Starlink kann mit Frequenz-Zukauf leichter Handys erreichen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neuere Satelliten von Starlink sind technisch bereits in der Lage, Smartphones direkt mit schnellem Internet aus dem All zu versorgen. Jetzt kommen die nötigen Funkfrequenzen dazu.

Los Angeles.

Für Elon Musks Satellitendienst Starlink wird es mit einem milliardenschweren Zukauf von Funkfrequenzen einfacher, Internet aus dem All direkt auf Smartphones zu bringen. Die Betreiberfirma SpaceX kauft die Frequenzen für insgesamt rund 17 Milliarden Dollar vom Satellitenunternehmen Echostar. 

Starlink schießt schon seit vergangenem Jahr Satelliten ins All, die technisch in der Lage sind, mit ihrem Signal Smartphones ohne zusätzliche Ausrüstung am Boden zu erreichen. Unter anderem wegen fehlender Frequenzrechte arbeitete Starlink bisher aber mit klassischen Mobilfunk-Anbietern zusammen.

Echostar stand unter Druck durch Ermittlungen der US-Telekommunikationsaufsicht FCC. Diese folgten auf Beschwerden von SpaceX, dass die Satellitenfirma auf Satelliten- und Mobilfunkfrequenzen sitzt, die sie nicht aktiv nutze. Jüngst verkaufte Echostar bereits Frequenzrechte an den Telekom-Riesen AT&T für 25 Milliarden Dollar. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:17 Uhr
2 min.
König Charles und Prinz Harry treffen sich zum Tee
Seit etwa eineinhalb Jahren sollen sich Prinz Harry und sein Vater Charles III. nicht mehr gesehen haben. (Archivfoto)
Findet der royale Familienkrach in Großbritannien doch noch ein gutes Ende? Der "verlorene Sohn" Prinz Harry scheint jedenfalls seinen Heimatbesuch für einen Versuch zu nutzen.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
16:59 Uhr
2 min.
Oracle-Gründer Ellison überholt Musk in Milliardär-Liste
Larry Ellison gründete in den 70er Jahren die Software-Firma Oracle mit. (Archivbild)
Elon Musk führte mit großem Abstand die Liste der reichsten Menschen der Welt an. Doch buchstäblich über Nacht rückte ihm ein Tech-Unternehmer aus einer anderen Generation auf die Pelle.
27.08.2025
2 min.
Raketenbauer Isar Aerospace bekommt EU-Aufträge
Der Teststart der "Spectrum"-Rakete des deutschen Herstellers Isar Aerospace im März. Das Unternehmen hat die Testphase seiner Rakete noch nicht abgeschlossen, aber bereits kommerzielle Aufträge im Buch. (Archivbild)
Europa ist wegen jahrelanger Verzögerungen bei der Entwicklung der Trägerrakete Ariane 6 kaum in der Lage, Satelliten ins All zu schießen. Eine Chance für das deutsche Start-up Isar Aerospace.
Mehr Artikel