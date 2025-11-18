Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Websites und Online-Apps unerreichbar gemacht. (Symbolbild)
Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Websites und Online-Apps unerreichbar gemacht. (Symbolbild) Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Websites und Online-Apps unerreichbar gemacht. (Symbolbild)
Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Websites und Online-Apps unerreichbar gemacht. (Symbolbild) Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Wirtschaft
Störung bei Cloudflare legt viele bekannte Webseiten lahm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine technische Störung bei Cloudflare machte viele Webseiten und Online-Apps stundenlang unerreichbar. Auch bekannte Plattformen waren betroffen.

Berlin.

Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps heute für längere Zeit unerreichbar gemacht. Betroffen waren am Nachmittag unter anderem die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT, und der Konkurrenzdienst Perplexity konnten keine Antworten mehr liefern, weil die User die Webseiten nicht erreichen konnten. Zusätzlich traf der Fehler auch große Konsumenten-Webseiten wie ikea.com. 

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen. 

"Cloudflare ist sich eines Problems bewusst"

Auf der Status-Webseite meldete das Unternehmen zunächst: "Cloudflare ist sich eines Problems bewusst, das mehrere Kunden betrifft, und untersucht dieses derzeit". Man arbeite daran, die vollständigen Auswirkungen zu verstehen und das Problem zu beheben. 

Um 13.21 Uhr hieß es dann: "Wir beobachten eine Erholung der Dienste, aber Kunden können weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen, da wir unsere Abhilfemaßnahmen fortsetzen." Zwei Stunden später meldete Cloudflare dann, dass der Fehler beseitigt sei. Dies deckt sich auch mit Angaben von Internetanwendern auf Portalen wie allestörungen.de. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
19.11.2025
3 min.
Spielwarenbranche erwartet gutes Weihnachtsgeschäft
Trotz gedämpfter Kauflaune blickt die Spielwarenbranche optimistisch aufs Weihnachtsgeschäft.
Weihnachten rückt näher und viele fragen sich: Welche Spielzeuge sollen unter dem Baum liegen - und vor allem, was können wir uns leisten? Worauf Eltern beim Kauf außerdem achten sollten.
17:20 Uhr
2 min.
Razzia gegen organisierte Kriminalität bei 21 Objekten
Das Landeskriminalamt durchsucht in einem Ermittlungsverfahren gegen die Organisierte Kriminalität Objekte in Südbrandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen 21 Objekte in drei Bundesländern. Was Ermittler bei dem Schlag gegen mutmaßliche Drogenhändler und die Organisierte Kriminalität finden.
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
18.11.2025
1 min.
Milliarden-Geldspritze für OpenAI-Rivalen Anthropic
Anthropic erhält Milliarden-Spritze (Archivbild).
Microsoft finanzierte den Aufstieg des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Jetzt geht der Software-Riese auch eine Partnerschaft mit einem großen Konkurrenten des KI-Vorreiters ein.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
Mehr Artikel