Streik bremst Bahnverkehr von Deutschland in Niederlande aus

Erneut wird an diesem Dienstag der Bahnverkehr in den Niederlanden bestreikt. Auch die meisten Züge von Deutschland nach Amsterdam fallen aus. Nur die Regionalbahnen in die Grenzstädte fahren weiter.

Utrecht. Ein Streik legt den Bahnverkehr in den Niederlanden an diesem Dienstag weitestgehend lahm. Praktisch alle Züge der Niederländischen Eisenbahnen (NS) fallen aus, wie das staatliche Bahnunternehmen ankündigte.

Auch sämtliche Intercity-Züge zwischen Berlin und Amsterdam fahren nicht sowie ein Teil der ICE-Züge auf der Verbindung Frankfurt-Köln-Amsterdam, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Einige Nachtzüge von und nach Amsterdam sind ebenfalls betroffen.

Grund für den Streik ist ein Tarifkonflikt. Bereits am Freitag hatte ein Streik den Bahnverkehr in den Niederlanden ausgebremst.

Zwischen dem Hauptbahnhof Amsterdam und dem Flughafen Schiphol wird ein Pendelverkehr aufrechterhalten. Wer dringend mit der Bahn nach Amsterdam fahren muss, kann nach Angaben der niederländischen Bahn auch mit Eurostar-Zügen von Köln über Brüssel in die niederländische Hauptstadt fahren.

Ohne Einschränkungen fahren ebenfalls die Regionalzüge von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in die niederländischen Grenzstädte Heerlen, Venlo, Arnhem und Hengelo. (dpa)