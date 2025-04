Streiks in Griechenland - keine Flüge und Fähren

Inseln sind von der Außenwelt abgeschnitten, Touristen bleiben an Flughäfen hängen oder können gar nicht erst anreisen, landesweit gibt es Demonstrationen: Die Griechen fordern mehr Lohn und Gehalt.

Athen.

Landesweite Streiks legen in Griechenland das Leben lahm. Zu den Ausständen am Mittwoch haben die großen Gewerkschaftsverbände der Privatwirtschaft und des öffentlichen Dienstes aufgerufen. Sie fordern kräftige Lohnerhöhungen - Griechenland gehört in der EU zu den Schlusslichtern bei Reallöhnen und Kaufkraft. Der Ausstand trifft auch Touristen: So bleiben die Fähren in den Häfen vertäut, auch In- und Auslandsflüge finden nicht statt, weil sich die Fluglotsen an den Streiks beteiligen.