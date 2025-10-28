Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im dritten Quartal hat Südkoreas Wirtschaftswachstum wieder angezogen. (Archivfoto)
Im dritten Quartal hat Südkoreas Wirtschaftswachstum wieder angezogen. (Archivfoto)
Wirtschaft
Südkorea verzeichnet stärkstes Wachstum seit über einem Jahr
Robuste Exporte und mehr Konsum treiben Südkoreas Wachstum an. Gleichzeitig werden die Prognosen von einer verstärkten Konkurrenz aus China sowie Strafzöllen der USA getrübt.

Seoul.

Südkoreas Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal um 1,2 Prozent gestiegen. Damit erzielt das Bruttoinlandsprodukt den stärksten Anstieg seit anderthalb Jahren, wie aus aktuellen Zahlen der koreanischen Zentralbank in Seoul hervorgeht. Insbesondere sind robuste Exporte sowie ein sich erholender Konsum der Privathaushalte für das Wirtschaftswachstum verantwortlich. Dieser wurde unter anderem durch von der Regierung verteilte Geldgutscheine an die Bevölkerung angetrieben. 

Für das laufende Jahr geht die Zentralbank in ihrer aktuellen Prognose von einem Wachstum von 0,9 Prozent aus. Nach wie vor befindet sich die südkoreanische Volkswirtschaft in einer schwierigen Phase. Neben einer verstärkten Konkurrenz aus China im herstellenden Gewerbe wird die südkoreanische Volkswirtschaft auch von den von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzöllen bedroht. Insbesondere die Autobranche leidet unter einem hohen Zollsatz von derzeit 25 Prozent. 

Am Mittwoch will Trump den südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südkoreanischen Gyeongju treffen. Ob die beiden Staatschefs eine Einigung im Handelsstreit verkünden werden, ist offen. (dpa)

