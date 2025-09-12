Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Stahlindustrie in Deutschland leidet unter gestiegenen Energiekosten
Die Stahlindustrie in Deutschland leidet unter gestiegenen Energiekosten Bild: Federico Gambarini/dpa
Die Stahlindustrie in Deutschland leidet unter gestiegenen Energiekosten
Die Stahlindustrie in Deutschland leidet unter gestiegenen Energiekosten Bild: Federico Gambarini/dpa
Wirtschaft
Tarifrunde für Stahlbranche beginnt - "Ausbluten verhindern"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die IG Metall fordert sichere Jobs und einen Inflationsausgleich für 82.000 Stahl-Beschäftigte. Doch die Arbeitgeber blockieren. Kommt es zu Warnstreiks?

Frankfurt/Main.

In der kriselnden Stahl- und Eisenindustrie stehen die Tarifverhandlungen für bundesweit 82.000 Beschäftigte bevor. Die IG Metall fordert von den Arbeitgebern, Arbeitsplätze und Reallöhne zu sichern, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte. Sie und die Politik stünden in der Verantwortung, den Standort nicht zu gefährden, sagte IG Metall-Tarifvorständin Nadine Boguslawski. "Wir wollen ein Ausbluten der deutschen Schlüsselindustrie und ihrer Beschäftigten auf jeder Ebene verhindern."

Die erste Tarifverhandlung für die Gebiete "Nordwest" und "Ost", wo allein 68.000 Beschäftigte betroffen sind, findet am 16. September in Düsseldorf statt. Die Friedenspflicht endet am 30. September; danach seien Warnstreiks möglich, so die IG Metall. Die Stahl-Tarifrunde für das Saarland beginnt Mitte November.

Die IG Metall geht ohne konkrete Lohnforderung in die Verhandlungen, betont aber, dass die Inflation ausgeglichen werden müsse. Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland lag zuletzt knapp über der Marke von zwei Prozent. Eine Nullrunde für die Beschäftigten dürfe kein Thema sein, sagte Boguslawski. "Ihr Lebensstandard darf sich nicht verschlechtern." 

Teure Energie und hohe US-Zölle

Die deutsche Stahlindustrie leidet unter gestiegenen Energiepreisen und Konkurrenz aus China. Dazu kommen hohe Zölle auf Stahlimporte in die USA, die Präsident Donald Trump auf 50 Prozent verdoppelt hat. Branchenschwergewichte wie Thyssenkrupp bauen Tausende Stellen ab.

Der Arbeitgeberverband Stahl wies die Forderung nach Lohnsteigerungen zurück. "Auch wenn anzuerkennen ist, dass die Gewerkschaft sich der dramatischen Lage der deutschen Stahlindustrie offenbar bewusst ist, übersteigt die Forderung nach einer Entgelterhöhung die Möglichkeiten unserer Industrie in der aktuellen wirtschaftlichen Lage", hieß es. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
05.09.2025
3 min.
Stahl-Beschäftigte stimmen schmerzhafter Sanierung zu
Die Mitglieder der IG Metall bei Thyssenkrupp Steel haben mit großer Mehrheit für einen Sanierungstarifvertrag gestimmt. Er sieht auch massive Lohnkürzungen vor. (Archivbild)
Für die Sanierung von Thyssenkrupp Steel sollen auch die Beschäftigten auf vieles verzichten. Die IG Metall-Mitglieder stimmten jetzt einer Vereinbarung zu, die auch weniger Lohn bedeutet.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:11 Uhr
3 min.
Darf ich im Supermarkt naschen? Mythen beim Einkauf im Check
Naschen verboten: Grundsätzlich dürfen Waren im Supermarkt nicht vor dem Kauf gekostet werden.
Mehr als 50 Münzen aufs Kassenband kippen? Warum das an der Supermarktkasse für Ärger sorgen kann – und welche Einkaufsmythen sonst noch nicht stimmen, erklärt eine Verbraucherschützerin.
12.09.2025
2 min.
"Unser Stahl geht baden": Stahlarbeiter springen ins Wasser
Demo mit Spaßfaktor: Arcelormittal-Beschäftigte in Duisburg fordern den Erhalt ihrer Arbeitplätze mit einer ungewöhnlichen Aktion.
Eigentlich sollte bei Arcelormittal in Duisburg künftig ein neuer Großofen flüssigen Stahl erzeugen. Doch dann stoppte der Konzern die Pläne. Die Beschäftigten protestieren auf ungewöhnliche Weise.
14:13 Uhr
2 min.
Sachsenforst sieht nach Sturmböen keine größeren Waldschäden
Nach starken Winden zeigt sich Sachsens Staatswald robust. (Symbolbild)
Trotz kräftiger Böen blieb Sachsens Wald weitgehend unversehrt. Warum Besucher bei Wind dennoch vorsichtig sein sollten - und wie Förster mit umgestürzten Bäumen umgehen.
Mehr Artikel