Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das abgespeckte Model Y für Europa wird in Grünheide bei Berlin gebaut. (Archivbild)
Das abgespeckte Model Y für Europa wird in Grünheide bei Berlin gebaut. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Das abgespeckte Model Y für Europa wird in Grünheide bei Berlin gebaut. (Archivbild)
Das abgespeckte Model Y für Europa wird in Grünheide bei Berlin gebaut. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Wirtschaft
Tesla führt abgespecktes Model Y auch in Deutschland ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Elon Musk hatte lange ein günstigeres neues Tesla-Modell in Aussicht gestellt. Stattdessen wird nun eine vereinfachte Version des Model Y auch in Deutschland billiger verkauft.

Berlin.

Tesla will auch in Deutschland mit einem günstigeren abgespeckten Fahrzeug gegen die diesjährigen Absatzrückgänge ankämpfen. Die neue "Standard"-Version des Kompakt-SUV Model Y wird ab 39.990 Euro verkauft. Der nächsthöhere Modellvariante ist nun "Premium" mit einem Preis ab 49.990 Euro.

Abgespeckte Ausführung statt neuem Modell

Ursprünglich hatte Musk ein günstigeres Fahrzeug zum Preis ab 25.000 US-Dollar (rund 21.445 Euro) in Aussicht gestellt. Doch im vergangenen Jahr entschied er, kein komplett neues billigeres Modell mit einem innovativen Produktionsverfahren zu entwickeln, sondern eine abgespeckte Version bereits bekannter Wagen zu verkaufen. Das neue Fertigungssystem soll dagegen beim geplanten spezialisierten Robotaxi ohne Lenkrad und Pedale zum Einsatz kommen.

Tesla hat seit Monaten mit Verkaufsrückgängen zu kämpfen, die in Europa besonders stark waren. So halbierten sich die Neuzulassungen in Deutschland in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf 14.845 Fahrzeuge. Als Gründe gelten die verstärkte Konkurrenz sowie die politischen Aktivitäten des für seine rechten Ansichten bekannten Firmenchefs Elon Musk.

Weniger Reichweite und Funktionen

Im September gab es ein etwas besseres Ergebnis mit einem Minus von 9,4 Prozent auf gut 3.400 Neuzulassungen in Deutschland. Damit lag Tesla im deutschen Elektroauto-Markt auf Rang drei - hinter VW und Skoda und vor Seat. Im Heimatmarkt USA trieb das von Präsident Donald Trump vorangetriebene Auslaufen der Elektroauto-Subventionen zum Monatsende die Verkäufe an. 

Die "Standard"-Version des Model Y mit Hinterradantrieb hat eine etwas kürzere Reichweite: 534 Kilometer statt 622 Kilometer bei der "Premium"-Variante. Außerdem hat sie im Vergleich zu "Premium" weniger Lautsprecher, kein Display in der hinteren Sitzreihe, kein adaptives Fernlicht und eine einfacher gestaltete Frontpartie. Das Model Y wird für Europa in Grünheide bei Berlin gebaut. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
08.10.2025
2 min.
Tesla mit neuen abgespeckten Modell-Versionen in den USA
Tesla entschied sich dafür, abgespeckte Versionen heutiger Modelle günstiger zu verkaufen. (Archivbild)
Das Auslaufen der US-Elektroautoprämie hat Tesla zum Schluss noch einen Verkaufsrekord beschert. Für die Zeit danach gibt es nun etwas günstigere Modelle mit weniger drin.
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
02.10.2025
3 min.
Ende der US-Elektroprämie bringt Tesla Verkaufsrekord
Wenn viele Interessenten den Kauf vor Ablauf der Prämie vorgezogen haben, könnten im laufenden Quartal wieder mehr Teslas unverkauft bleiben. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump hat die Steuergutschrift beim Kauf von Elektroautos abschaffen lassen. Das könnte auf lange Sicht die Tesla-Verkäufe bremsen. Doch zunächst gab es einen Schub.
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel