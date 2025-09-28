Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Von Baden bis zum Rheingau ist die Weinlese schon beendet.
Von Baden bis zum Rheingau ist die Weinlese schon beendet. Bild: Arne Dedert/dpa
Von Baden bis zum Rheingau ist die Weinlese schon beendet.
Von Baden bis zum Rheingau ist die Weinlese schon beendet. Bild: Arne Dedert/dpa
Wirtschaft
Top-Weinjahrgang nach Turbolese erwartet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Weinlese muss es in diesem Jahr bei vielen Winzern ganz schnell gehen. Erwartet wird ein qualitativ guter, aber nicht so ergiebiger Jahrgang.

Bodenheim.

Ungewöhnlich früh reife Trauben und dann langanhaltender Regen: Viele Winzer in den 13 deutschen Weinbaugebieten mussten sich in diesem Jahr beeilen. Das Deutsche Weininstitut (DWI) im rheinhessischen Bodenheim rechnet nach der Turbolese jedoch mit einem "tollen Weinjahrgang", wie DWI-Sprecher Ernst Büscher der Deutschen Presse-Agentur sagte. 

Von Baden bis zum Rheingau seien die Trauben schon geerntet, an Mosel, Mittelrhein, Nahe und Ahr werde dagegen noch eine gute Woche gelesen. Und auch in den Anbaugebieten Saale-Unstrut und in Sachsen sei die Lese noch im Gange.

2025 wird nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts ein guter Burgunder- und Rotweinjahrgang. (Symbolbild)
2025 wird nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts ein guter Burgunder- und Rotweinjahrgang. (Symbolbild) Bild: Finn Winkler/dpa
2025 wird nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts ein guter Burgunder- und Rotweinjahrgang. (Symbolbild)
2025 wird nach Einschätzung des Deutschen Weininstituts ein guter Burgunder- und Rotweinjahrgang. (Symbolbild) Bild: Finn Winkler/dpa

"2025 wird in jedem Fall ein toller Burgunder- und Rotweinjahrgang", sagte Büscher. Aber auch andere frühreife Sorten wie der Müller-Thurgau hätten von der Spätsommerwitterung profitiert. "Die Rotweintrauben präsentierten sich während der Lese ebenso farb- wie aromaintensiv."

Erntemengen etwas geringer als erwartet

Die Erntemengen fallen voraussichtlich aber etwas geringer aus als vor dem Herbst erwartet, wie Büscher sagte. Als Grund nennt er vor allem kleinere Traubenbeeren und teils unterdurchschnittliche Mostausbeuten.

Investitionen der Betriebe in schnelle Traubenverarbeitung zahlten sich auch dieses Jahr aus, sagte Büscher. Diese sei bei den Wettextremen in Zeiten des Klimawandels immer häufiger notwendig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
6 min.
Vulkan, Schiefer, Ton: Lutscht die Rebe wirklich am Gestein?
Die Reben auf den Weinbergen rings um das Schloss Ortenberg im badischen Ortenaukreis wachsen auf alten Granitböden und verleihen den daraus produzierten Weinen besondere mineralische Tiefe.
Mineralisch, salzig, rauchig – so werden Weine oft beschrieben. Wer genau schmeckt, erkennt, was für Winzer klar ist: Wein ist mehr als nur Traube und bei jedem Schluck spricht der Weinberg mit.
Claudia Wittke-Gaida, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
26.09.2025
2 min.
Weinlese in Sachsen läuft
In Sachsen läuft die Weinlese derzeit auf Hochtouren.
Sachsens Weinbaugebiete locken Jahr für Jahr viele Besucher an. Der Tourismus in diesem Bereich hat an Bedeutung gewonnen – und das Ministerium sieht noch Potenzial.
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
Mehr Artikel