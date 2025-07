Trendwende: Menschen in Deutschland fahren wieder mehr Auto

Die sogenannte Inländerfahrleistung steigt erstmals nach fünf Rückgängen in Folge. Dabei wird das einzelne Fahrzeug weniger bewegt. Zusammen ging es rechnerisch zweitausendmal zur Sonne und zurück.

Flensburg. Die Menschen in Deutschland fahren wieder mehr Auto. Vergangenes Jahr legten die hierzulande zugelassenen Pkw gut 594 Milliarden Kilometer zurück, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Das waren 3 Milliarden mehr als im Jahr davor und der erste Anstieg seit 2018. Davor war die sogenannte Inländerfahrleistung mit Pkw fünfmal in Folge gesunken. 2018 lag sie noch bei knapp 631 Milliarden Kilometern.

Die durchschnittliche Fahrleistung pro Auto sank allerdings auch 2024 - mindestens das zehnte Mal in Folge. 12.309 Kilometer waren es laut KBA - elf weniger als 2023. Dass am Ende dennoch eine weitere Gesamtstrecke herauskommt, liegt am höheren Fahrzeugbestand. Die Strecke entsprach etwa der viertausendfachen Entfernung von Erde und Sonne.

Der allergrößte Teil der Strecke wurde mit Verbrenner-Fahrzeugen zurückgelegt. Auf Benziner entfielen dabei etwa 283 Milliarden Kilometer, auf Diesel etwa 230 Milliarden. Andere Antriebsarten wie Elektroautos, Hybride oder Gas-betriebene Fahrzeuge stehen für die restlichen Kilometer, sie werden allerdings nicht gesondert ausgewiesen.

Benziner fahren im Schnitt weniger als 10.000 Kilometer

Benziner wurden 2024 im Schnitt 9.555 Kilometer weit bewegt, Diesel 16.984. Diesel sind vor allem bei Vielfahrern beliebt: Ab einer gewissen Jahresfahrleistung lohnt sich ihre Anschaffung in der Regel, weil dann der niedrigere Verbrauch und günstigere Kraftstoff höhere Anschaffungskosten und die höhere Kfz-Steuer ausgleichen.

Es gibt mehr als doppelt so viele Benziner wie Diesel - trotzdem wird in Deutschland mehr Diesel verbraucht. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa Es gibt mehr als doppelt so viele Benziner wie Diesel - trotzdem wird in Deutschland mehr Diesel verbraucht. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa

Zur gestiegenen Kilometerzahl passt auch, dass vergangenes Jahr in Deutschland mehr Benzin ausgeliefert wurde, wie sich aus vorläufigen Daten des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ablesen lässt: 17,7 Millionen Tonnen Ottokraftstoff waren es - 2,1 Prozent mehr als 2023. Beim Diesel ging es allerdings um 3,3 Prozent auf 32,2 Millionen Tonnen nach unten. Anders als Benzin, das vor allem Pkw und Motorräder antreibt, wird Diesel auch in großem Maß für Lastwagen, Zugmaschinen oder Busse genutzt. Deren Fahrleistung ging vergangenes Jahr leicht zurück. Diese größeren Nutzfahrzeuge kamen zusammen auf knapp 102 Milliarden Kilometer. Motorräder auf rund 10 Milliarden. (dpa)