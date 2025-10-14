Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
General Motors steckte Milliarden in den Ausbau der E-Auto-Produktion - und musste feststellen, dass der Markt kleiner sein wird als erwartet. (Archivbild)
General Motors steckte Milliarden in den Ausbau der E-Auto-Produktion - und musste feststellen, dass der Markt kleiner sein wird als erwartet. (Archivbild) Bild: Paul Sancya/AP/dpa
General Motors steckte Milliarden in den Ausbau der E-Auto-Produktion - und musste feststellen, dass der Markt kleiner sein wird als erwartet. (Archivbild)
General Motors steckte Milliarden in den Ausbau der E-Auto-Produktion - und musste feststellen, dass der Markt kleiner sein wird als erwartet. (Archivbild) Bild: Paul Sancya/AP/dpa
Wirtschaft
Trump bringt GM Milliardenabschreibung im E-Auto-Geschäft
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

US-Präsident Donald Trump ließ die Elektroauto-Prämie einstampfen. Für die Autobranche, die einst Tesla hinterhereiferte, wird es teuer.

Detroit.

Der Rückwärtsgang von Donald Trump bei der Unterstützung von Elektroautos kostet den US-Autoriesen General Motors mindestens 1,6 Milliarden Dollar. Die Abschreibung könne auch noch höher ausfallen, da die Analysen noch andauerten, warnte GM.

Der Konzern reduziert die Produktionskapazität bei Elektroautos, weil er mit einer langsameren Akzeptanz batteriebetriebener Fahrzeuge rechnet. Der US-Präsident ließ die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos zum Ende September auslaufen. Außerdem wurde Kalifornien das Recht entzogen, eigene Abgasvorgaben festzulegen. Beides waren Faktoren, die den Absatz von Elektroautos in den USA ankurbelten.

Unter dem Eindruck des steilen Absatzanstiegs von Tesla in der Corona-Pandemie hatten GM und andere Konzerne Milliarden in den Ausbau der Elektroauto-Produktion gesteckt. Schon zuletzt zeichnete sich ab, dass die Verbrenner für die Hersteller länger relevant bleiben werden als einst angenommen. So fährt der GM-Konkurrent Ford regelmäßig hohe Verluste mit seinem Elektroauto-Geschäft ein. Auch Tesla hat mit Verkaufsrückgängen zu kämpfen - auch wenn die letzten Wochen mit der Elektroautoprämie dem Absatz zuletzt einen Schub gaben.

General Motors meldete nun eine nicht-zahlungswirksame Wertberichtigung von 1,2 Milliarden Dollar (1,04 Mrd Euro) sowie Aufwendungen von 400 Millionen Dollar etwa für Vertragsstornierungen und Abfindungen im Zusammenhang mit Investitionen. Der Konzern hatte bereits im Sommer angekündigt, dass eine Fabrik, die ursprünglich Elektroautos bauen sollte, stattdessen Pickups und SUV mit Verbrennungsmotoren produzieren wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
08.10.2025
2 min.
Tesla mit neuen abgespeckten Modell-Versionen in den USA
Tesla entschied sich dafür, abgespeckte Versionen heutiger Modelle günstiger zu verkaufen. (Archivbild)
Das Auslaufen der US-Elektroautoprämie hat Tesla zum Schluss noch einen Verkaufsrekord beschert. Für die Zeit danach gibt es nun etwas günstigere Modelle mit weniger drin.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
02.10.2025
3 min.
Ende der US-Elektroprämie bringt Tesla Verkaufsrekord
Wenn viele Interessenten den Kauf vor Ablauf der Prämie vorgezogen haben, könnten im laufenden Quartal wieder mehr Teslas unverkauft bleiben. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump hat die Steuergutschrift beim Kauf von Elektroautos abschaffen lassen. Das könnte auf lange Sicht die Tesla-Verkäufe bremsen. Doch zunächst gab es einen Schub.
Mehr Artikel