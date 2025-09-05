Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Donald Trump sieht in der Milliardenstrafe gegen Google vor allem eine Attacke auf ein US-Unternehmen. (Archivbild)
Donald Trump sieht in der Milliardenstrafe gegen Google vor allem eine Attacke auf ein US-Unternehmen. (Archivbild) Bild: Alex Brandon/AP/dpa
Wirtschaft
Trump droht EU nach neuer Milliardenstrafe gegen Google
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die EU hat die nächste Milliardenstrafe gegen Google verhängt - und Donald Trump ist sauer. Gibt es nun eine neue Zoll-Runde?

Washington.

US-Präsident Donald Trump droht Europa mit Gegenmaßnahmen nach der nächsten Milliardenstrafe der EU-Kommission gegen Google. Er werde sich gezwungen sehen, ein Verfahren für neue Zölle einzuleiten, wenn US-Unternehmen weiter zur Kasse gebeten würden, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Die EU-Kommission hatte Google wenige Stunden zuvor eine Wettbewerbs-Strafe von 2,95 Milliarden Euro auferlegt. Der Internet-Riese habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil von Konkurrenten bevorzugt, hieß es zur Begründung.

Trump drohte eine Untersuchung auf Basis von Artikel 301 des US-Handelsrechts an, der Zölle als Reaktion auf unfaire Handelspraktiken vorsieht. Die EU und die US-Regierung hatten sich erst im Juli auf eine umfassende Handelsvereinbarung geeinigt, deren Details gerade noch geklärt werden. Die Europäer akzeptierten dabei unter anderem einen generellen US-Zoll von 15 Prozent auf ihre Waren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
