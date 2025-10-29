Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Entwicklung eigener Technologie zum autonomen Fahren hatte Uber schon vor Jahren aufgegeben. (Archivbild)
Die Entwicklung eigener Technologie zum autonomen Fahren hatte Uber schon vor Jahren aufgegeben. (Archivbild) Bild: Andrej Sokolow/dpa
Die Entwicklung eigener Technologie zum autonomen Fahren hatte Uber schon vor Jahren aufgegeben. (Archivbild)
Die Entwicklung eigener Technologie zum autonomen Fahren hatte Uber schon vor Jahren aufgegeben. (Archivbild) Bild: Andrej Sokolow/dpa
Wirtschaft
Uber plant mit 100.000 Robotaxis - Deal mit Nvidia
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Uber macht Ernst mit dem Plan, zur Plattform für Robotaxis verschiedener Hersteller zu werden. In Kooperation mit dem Chipriesen Nvidia ist die Rede von 100.000 selbstfahrenden Autos - irgendwann.

San Francisco.

Der Fahrdienst-Vermittler Uber peilt für die Zukunft die Marke von 100.000 Robotaxis auf der Plattform an. Ein Schlüssel dafür sollen neue Autocomputer des Chipriesen Nvidia sein, die Hardware zum autonomen Fahren in Autos verschiedener Hersteller bringen sollen.

Bei der Ankündigung von Uber und Nvidia gab es keine Angaben dazu, wann die Zielmarke von 100.000 Robotaxis erreicht werden könnte. Die ersten Fahrzeuge mit Nvidias neuer Computer-Plattform sollen demnach 2027 verfügbar sein. 

Unter den ersten Robotaxis mit Nvidia-Hardware bei Uber sollen mindestens 5.000 Fahrzeuge der Opel-Mutter Stellantis sein, wie der Fahrdienst-Vermittler bekanntgab. Auch Mercedes-Benz und der Tesla-Konkurrent Lucid arbeiteten an Fahrzeugen, die mit Nvidias neuer Plattform mit dem Namen Drive AGX Hyperion 10 kompatibel seien, hieß es.

Uber hatte schon Robotaxi-Pläne

Uber hatte im Sommer bereits angekündigt, selbst zu einem Robotaxi-Anbieter werden zu wollen - und würde damit den Fahrern auf der Plattform selbst Konkurrenz machen. So hieß es, dass in den kommenden sechs Jahren in verschiedenen Ländern mindestens 20.000 selbstfahrende Wagen auf Basis von SUVs des Elektroauto-Herstellers Lucid eingeführt werden sollen. Die Fahrzeuge werden Uber oder den Flotten-Partnern des Online-Dienstes gehören.

Uber demonstrierte bereits zuvor Ambitionen, zur führenden Plattform für Robotaxis verschiedener Entwickler zu werden. So sind in einigen US-Städten selbstfahrende Autos der Google-Schwesterfirma Waymo bereits auch über die Uber-App buchbar. 

Auch Robotaxis von Volkswagen sollen auf die Plattform kommen. Uber kündigte zudem an, dass außerhalb der USA selbstfahrende Autos der chinesischen Firma Baidu vermittelt werden sollen. Die Entwicklung eigener Technologie zum autonomen Fahren hatte Uber schon vor Jahren aufgegeben - nach einem tödlichen Unfall bei einer abendlichen Testfahrt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
11:38 Uhr
3 min.
Stiftung Warentest warnt: Viele Produkte von Temu und Shein gefährlich
Die Shoppingportale werden immer beliebter – aber viele ihre Waren sind schlechter, als die EU erlaubt.
Die Stiftung Warentest hat 162 Waren der Onlineplattformen untersucht, darunter Schmuck und Babyspielzeug. Zwei Drittel davon erfüllten EU-Standards nicht.
DPA
11:38 Uhr
2 min.
Brisanter Doppel-Spieltag in Berlin: DFL erklärt Ansetzung
Die Polizei wird am Samstag nicht nur im Olympiastadion gefordert sein. (Archivbild)
Tausende Dresden-Fans im Olympiastadion und fast gleichzeitig spielt Union. Der Doppel-Spieltag in Berlin könnte unruhig werden. Die Deutsche Fußball Liga begründet, warum sie so planen musste.
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
29.10.2025
2 min.
Nvidia als erste Firma mehr als fünf Billionen Dollar wert
Nvidia-Chef Jensen Huang gelang es, ein gutes Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump aufzubauen.
Chips von Nvidia wurden zur Schlüsseltechnik für Künstliche Intelligenz. Das treibt die Aktie auf neue Höhen - und zu einem Börsen-Rekord.
15.10.2025
2 min.
Waymo-Robotaxis auf dem Weg nach Europa
Waymo setzt aktuell umgebaute Elektroautos der britischen Marke Jaguar ein. (Archivbild)
Robotaxis von Waymo mit ihrem leeren Fahrersitz gehören fest zum Stadtbild von San Francisco. 2026 sollen sie erstmals Passagiere in Europa befördern.
Mehr Artikel