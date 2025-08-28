Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
NVL führt laut einem internen Schreiben Gespräche mit möglichen Partnern.
NVL führt laut einem internen Schreiben Gespräche mit möglichen Partnern. Bild: Sina Schuldt/dpa
NVL führt laut einem internen Schreiben Gespräche mit möglichen Partnern.
NVL führt laut einem internen Schreiben Gespräche mit möglichen Partnern. Bild: Sina Schuldt/dpa
Wirtschaft
Übernahme der Lürssen-Militärwerften? Gespräche laufen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gibt es Gespräche des Schiffsbauers mit anderen Rüstungsunternehmen? Der Konzern schweigt - doch gegenüber den Mitarbeitenden äußert sich das Unternehmen zu möglichen Veränderungen.

Bremen.

Der Bremer Schiffsbauer Naval Vessels Lürssen (NVL) intensiviert Gespräche über eine mögliche Konsolidierung. Das geht aus einem internen Schreiben des Konzerns an die Belegschaft hervor. Zuvor hatten "Hartpunkt", "Bild" und andere Medien über Pläne des Rüstungskonzerns Rheinmetall berichtet, die Militärwerften von Lürssen kaufen zu wollen. Beide Unternehmen äußerten sich zunächst nicht dazu. 

Schiffsbauer informiert Beschäftigte 

NVL wandte sich jedoch nach dpa-Informationen an die Angestellten. "Die Anerkennung, die wir im Zuge der verschärften Bedrohungslage im Bereich Defence mittlerweile erhalten, spricht für sich", heißt es in dem Schreiben an die Beschäftigten. Zugleich sei die Industrie aufgefordert worden, sich Gedanken zu machen, "was unsere Marine und unser Land jetzt brauchen, um seine Wehrhaftigkeit zu erhöhen, und zwar schnell". 

Vor diesem Hintergrund habe der Konzern entschieden, "Konsolidierungsgespräche mit möglichen Partnern zu intensivieren", heißt es in dem Schreiben weiter. Sollten die Gespräche zu einem konkreten Ergebnis führen, werde NVL die Angestellten informieren. 

Rheinmetall schweigt zu den Plänen 

Auch Rheinmetall bewahrt Stillschweigen. "Wir reden erst darüber, wenn es Entscheidungen gibt", sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger bei der Einweihung des neuen Artilleriewerks am Mittwoch im niedersächsischen Unterlüß. "Rheinmetall ist immer interessiert, sein Produktportfolio zu erweitern", fügte er allgemein hinzu. 

Nach Medienberichten möchte der Düsseldorfer Rüstungskonzern den militärischen Bereich von NVL erwerben und sich somit ein zusätzliches Geschäftsfeld erschließen. Rheinmetall baut bisher zwar keine Schiffe, macht aber bereits Geschäfte mit der Marine, etwa mit Schiffsgeschützen und mit Lasermodulen. 

Zusammenschlüsse schon länger Thema 

Die private Werftengruppe Lürssen ist seit Oktober 2021 zweigeteilt in die Marinesparte NVL und in eine Jachtsparte. Die NVL ist auf die Konstruktion und Fertigung von Marine- und Behördenschiffen für die Deutsche Marine und Kunden weltweit spezialisiert. In Deutschland gehören zu NVL vier Werften: die Peene-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern), Teile von Blohm+Voss und die Norderwerft in Hamburg sowie die Neue Jadewerft in Wilhelmshaven. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
2 min.
Rheinmetall: Aufträge aus Deutschland ziehen sich hin
Rheinmetall rechnet damit, dass im zweiten Halbjahr weitere Aufträge aus Deutschland kommen. (Archivbild)
Deutschlands größter Rüstungskonzern sieht sich weiter auf Erfolgskurs. Das Wachstum soll aber weitergehen: Im zweiten Halbjahr rechnet Rheinmetall mit neuen Aufträgen aus Deutschland.
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
27.08.2025
4 min.
Neues Rheinmetall-Munitionswerk eröffnet - Lob aus Politik
Sie kann bis zu 40 Kilometer weit geschossen werden: Artilleriemunition von Rheinmetall.
Einen dreistelligen Millionenbetrag investiert Rheinmetall in ein Werk für Artilleriemunition, die Produktion der 155-Millimeter-Geschosse soll ausgeweitet werden. Zum Auftakt kam Politprominenz.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel