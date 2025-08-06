Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die EU und die USA hatten im Zollstreit zuletzt eine Einigung erzielt. (Symbolbild)
Die EU und die USA hatten im Zollstreit zuletzt eine Einigung erzielt. (Symbolbild) Bild: Damian Dovarganes/AP/dpa
Wirtschaft
Umfrage: Zoll-Deal bringt deutschen Unternehmen neue Sorgen
Aufatmen? Von wegen: Laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer sorgt der Handelsdeal mit den USA bei vielen Unternehmen hierzulande für mehr Sorgen.

Berlin.

Statt Erleichterung bringt der Zoll-Deal mit den USA deutschen Unternehmen zusätzliche Sorgen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hervor. Über die Hälfte (58 Prozent) erwarten demnach künftig weitere Belastungen. Bei Unternehmen mit direktem US-Geschäft sind es sogar drei Viertel (74 Prozent). Nur fünf Prozent der befragten Betriebe rechnen mit positiven Effekten.

"Diese Einigung mag politisch notwendig gewesen sein, für viele Unternehmen in Deutschland ist sie dennoch eine bittere Pille", sagt DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov. "Sie bringt zusätzliche Belastungen statt Entlastungen: höhere Zölle, mehr Bürokratie sowie sinkende Wettbewerbsfähigkeit."

Die EU und die USA hatten im Zollstreit zuletzt eine Einigung erzielt. Das Abkommen zwischen Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht einen Zollsatz in Höhe von 15 Prozent für die meisten EU-Importe in die USA vor. Als neuer Starttermin steht der 7. August. 

Negative Auswirkungen machen sich schon bemerkbar

Schon die bisherige US-Handelspolitik hat für fast drei Viertel der Unternehmen (72 Prozent) schon jetzt spürbare Auswirkungen. Besonders kritisch ist die Lage laut DIHK-Umfrage für Betriebe mit direktem US-Geschäft: 89 Prozent sehen derzeit negative Effekte. Als größte Belastung nennen diese Unternehmen die anhaltende handelspolitische Unsicherheit – und die Sorge vor neuen Zöllen. 80 Prozent geben dies als zentrales Problem an. 72 Prozent bereitet der Basiszollsatz von aktuell zehn Prozent und der bevorstehenden Anhebung auf 15 Prozent Sorgen. 

Auch in der globalen Marktstrategie hinterlassen die handelspolitischen Unsicherheiten Spuren: 54 Prozent der Unternehmen mit direktem US-Geschäft wollen laut DIHK-Umfrage weniger mit den USA handeln. 31 Prozent berichten von einem veränderten Umgang mit Zollkosten - 84 Prozent von ihnen geben dabei an, zumindest einen Teil der Mehrkosten an ihre Kunden in den USA weiterzugeben. Für ein Fünftel der Betriebe hat die Zoll-Politik hingegen keinen Einfluss auf ihre US-Geschäfte.

Die Daten basieren auf einer Online-Umfrage. Daran beteiligten sich laut DIHK 3.355 Unternehmen zwischen dem 31. Juli und 4. August. (dpa)

