Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Sandstrand, dessen Sand gar nicht mehr zu sehen ist: Massen an Klamotten vermüllen diesen Küstenabschnitt von Accra.
Ein Sandstrand, dessen Sand gar nicht mehr zu sehen ist: Massen an Klamotten vermüllen diesen Küstenabschnitt von Accra. Bild: Kevin McElvaney/Deutsche Umwelthilfe/dpa
Ein Sandstrand, dessen Sand gar nicht mehr zu sehen ist: Massen an Klamotten vermüllen diesen Küstenabschnitt von Accra.
Ein Sandstrand, dessen Sand gar nicht mehr zu sehen ist: Massen an Klamotten vermüllen diesen Küstenabschnitt von Accra. Bild: Kevin McElvaney/Deutsche Umwelthilfe/dpa
Wirtschaft
Umweltschützer verschenken Kleidung von der Müllhalde
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer am Strand von Jamestown entlanggeht, einem Stadtteil von Accra in Ghana, der bekommt mitunter keinen Sand unter die Füße, sondern - unfassbare Massen an Klamottenmüll.

Hamburg.

Umweltschützer haben weggeworfene Klamotten von afrikanischen Müllhalden geholt, um sie im Internet zu bewerben und zu verschenken. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zeigt auf der Webseite www.reclaim-responsibility.de die 40 Shirts, Röcke, Rucksäcke und Westen, Interessenten konnten sie für lediglich eine Portogebühr und ein Pfand für die Mehrweg-Verpackung bekommen. Schon nach kurzer Zeit waren viele der Klamotten vergeben und mit "gerettet" markiert. 

Mit der Aktion weist die DUH anlässlich der Rabattaktion Black Friday auf die Überproduktion von Textilien und Fast Fashion hin - dass also Menschen billige Kleidung kaufen und kaum getragen nach kurzer Zeit wegwerfen. Das Ergebnis dieses Massenkonsums sind Klamottenberge auf Müllhalden in Staaten wie Ghana. Ein großer Teil der Altkleider-Sammlungen in Deutschland landet in Afrika.

Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung

Den Umweltschützern ist Fast Fashion ein Dorn im Auge, schließlich werden damit wertvolle Ressourcen verschwendet und sie führt zu Umweltverschmutzung. "Fast Fashion hat Mode zu Plastik-Wegwerfprodukten gemacht: 70 Prozent der Klamotten bestehen heute aus synthetischen Fasern, von denen weniger als ein Prozent zu neuer Kleidung recycelt wird", moniert die Bundesgeschäftsführerin der DUH, Barbara Metz und appelliert an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), die bislang weitgehend unregulierte Massenproduktion auf Kosten von Arbeitskräften und Umwelt wirksam zu begrenzen. 

Mit der anstehenden Umsetzung einer erweiterten Herstellerverantwortung solle das Bundesumweltministerium festlegen, dass die Verantwortung der Hersteller nicht beim Check-out im Online-Shop oder an der Ladentheke ende, sondern bis zum Lebensende eines Produkts reiche, so Metz. Dafür sollte Einnahmen aus der Herstellerverantwortung für einen Fonds genutzt werden, mit dem nachhaltige Geschäftsmodelle gefördert würden.

Klamottensammeln auf Mülldeponien

DUH-Umweltschützerin Viola Wohlgemuth war kürzlich in die Hauptstadt Ghanas, Accra, gereist, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Sie ist zu mehreren Mülldeponien gegangen, um zusammen mit einem lokalen DUH-Partner Kleidungsstücke zu sammeln, zu reinigen und zu reparieren. Sie hat die Produkte, die wahrscheinlich in Europa aussortiert wurden, nach Europa zurückgebracht.

"Die ökologischen und sozialen Auswirkungen von Fast Fashion in Ghana sind verheerend – ehemalige Sandstrände bestehen heute aus Textilmüllbergen", berichtet Wohlgemuth von ihren Reiseeindrücken. Die Modeindustrie bringe Kleidung auf den Markt, die als Plastik-Textil-Mischgewebe unbekannter Zusammensetzung nicht recyclefähig ist. "Das ist praktisch Sondermüll", sagte Wohlgemuth. Das müsse sich dringend ändern. "Schöne Mode darf nicht unsere Umwelt kosten." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
14.11.2025
4 min.
Neue Gaskraftwerke: Energiekonzerne stehen "in Startlöchern"
Die Koalition hat sich auf eine Kraftwerksstrategie geeinigt. Bis 2032 sollen insgesamt 12 Gigawatt steuerbare Leistung entstehen, vor allem durch neue Gaskraftwerke. (Archivbild)
Die Koalition hat beschlossen: Bis 2031 sollen neue Gaskraftwerke fertig werden. Sie sollen sicher Strom liefern, wenn Sonne und Wind zu wenig erzeugen. Die Branche scharrt schon mit den Hufen.
12:32 Uhr
3 min.
Kartellamt verschärft Kontrolle über Müllriesen Remondis
Müllfahrzeug und Container vor einer Remondis-Halle - das Abfallunternehmen ist in vielen Regionen Deutschlands sehr präsent.
Müllabfuhren und Sortieranlagen von Remondis gibt es in vielen deutschen Städten, die Firma wird seit Jahren immer größer. Sie ist so groß geworden, dass sich das Kartellamt einschaltet.
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
Mehr Artikel