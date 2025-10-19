Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Manche X-Accounts werden nicht mehr aktiv genutzt - blockieren aber Nutzernamen. (Archivbild)
Manche X-Accounts werden nicht mehr aktiv genutzt - blockieren aber Nutzernamen. (Archivbild) Bild: Jennifer Brückner/dpa
Wirtschaft
Ungenutzte Accountnamen auf X werden wieder freigegeben
In der fast 20-jährigen Geschichte von Twitter und X haben sich einige Nutzernamen angesammelt, die nicht mehr aktiv genutzt werden. Die Firma von Elon Musk will sie nun neu verteilen.

Austin.

Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Online-Plattform X schafft einen Marktplatz zur Umverteilung ungenutzter Profilnamen. Die Möglichkeit soll zunächst nur zahlenden Kunden mit Abonnements der Stufen Premium Business und Premium+ für 38 Euro im Monat vorbehalten bleiben.

X teilt die Nutzernamen dabei in zwei Kategorien ein. Sogenannte Prioritätsnutzernamen bestehen etwa aus Namen oder Wortkombinationen. Abo-Kunden werden sie kostenlos beantragen können und sollen binnen drei Tagen eine Antwort bekommen. Der Haken: Wenn Nutzer ihre Abonnements beenden oder herabstufen, werden ihre Profile auf ihren ursprünglichen Accountnamen zurückgesetzt.

Für "seltene Nutzernamen", die zum Beispiel sehr kurz oder besonders sind - etwa "@Tom" oder "@Pizza" -, ist ein anderes Verfahren vorgesehen. Sie sollen entweder auf Einladung von X gekauft werden können oder über öffentliche Bewerbungsverfahren verfügbar gemacht werden. Gekaufte Nutzernamen behält man auch dann, wenn das teure X-Abonnement ausläuft.

Musk hatte vor knapp drei Jahren für rund 44 Milliarden Dollar (etwa 37,7 Milliarden Euro) den Kurznachrichten-Dienst Twitter gekauft und in X umgetauft. Der auch politisch engagierte Unternehmer kündigte bereits vor einiger Zeit an, dass Nutzernamen, die von nicht mehr aktiv genutzten Accounts belegt werden, wieder freigegeben werden sollen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
