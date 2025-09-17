Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Visier der Italiener: Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank. (Archivbild)
Im Visier der Italiener: Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Unicredit baut Position als größter Aktionär der Commerzbank weiter aus - kommt jetzt das Übernahmeangebot? (Archivbild)
Unicredit baut Position als größter Aktionär der Commerzbank weiter aus - kommt jetzt das Übernahmeangebot? (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Unicredit-Chef Orcel wirbt seit Monaten für einen Zusammenschluss (Archivbild)
Unicredit-Chef Orcel wirbt seit Monaten für einen Zusammenschluss (Archivbild) Bild: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Commerzbank-Chefin Orlopp will sich auf ihre eigene Strategie konzentrieren. (Archivbild)
Commerzbank-Chefin Orlopp will sich auf ihre eigene Strategie konzentrieren. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Im Visier der Italiener: Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank. (Archivbild)
Im Visier der Italiener: Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Unicredit baut Position als größter Aktionär der Commerzbank weiter aus - kommt jetzt das Übernahmeangebot? (Archivbild)
Unicredit baut Position als größter Aktionär der Commerzbank weiter aus - kommt jetzt das Übernahmeangebot? (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Unicredit-Chef Orcel wirbt seit Monaten für einen Zusammenschluss (Archivbild)
Unicredit-Chef Orcel wirbt seit Monaten für einen Zusammenschluss (Archivbild) Bild: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Commerzbank-Chefin Orlopp will sich auf ihre eigene Strategie konzentrieren. (Archivbild)
Commerzbank-Chefin Orlopp will sich auf ihre eigene Strategie konzentrieren. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Unicredit: Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien
Unicredit-Chef Andrea Orcel lässt sich vom Widerstand in Deutschland nicht stoppen und sorgt bei der Commerzbank weiter für Unruhe. Eine Übernahme des Dax-Konzerns ist nicht vom Tisch.

Frankfurt/Mailand.

Die Unicredit lässt bei der Commerzbank nicht locker: "Wir befinden uns in einer Situation, in der wir nun die vollständige Kontrolle über unsere 29 Prozent physischen Anteile an der Commerzbank haben. Diese 29 Prozent werden konsolidiert", sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel bei einer Konferenz der Bank of America.

Ein Unicredit-Sprecher betonte auf Nachfrage, an der Art der Beteiligung habe sich nichts verändert. Die Unicredit halte nach wie vor einen Aktienanteil von gut 26 Prozent an der Commerzbank sowie weitere etwa drei Prozent über Finanzinstrumente.

Erst Ende August hatte die Unicredit ihre Beteiligung an der Commerzbank von rund 20 Prozent auf gut 26 Prozent erhöht. Bei Überschreitung der 30-Prozent-Marke muss die Unicredit, die seit Juli der mit Abstand größte Einzelaktionär des Frankfurter Dax-Konzerns vor dem deutschen Staat ist, den übrigen Anteilseignern ein offizielles Kaufangebot vorlegen. "Wir stehen unter keinem Druck, wir können abwarten", sagte Orcel.

Commerzbank setzt auf Eigenständigkeit

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp zeigte sich bei derselben Konferenz unbeeindruckt von den jüngsten Schritten der Italiener. Im Falle einer Überschreitung der 30-Prozent-Marke gebe es klare Regularien. "Wir brauchen einen sehr konkreten Vorschlag mit Zahlen." Solange ein solcher Vorschlag nicht vorliege, konzentriere sich die Commerzbank auf ihre eigene Wachstumsstrategie, bekräftigte die Managerin frühere Aussagen.

"Unfreundlich" und "feindlich"

Die Unicredit hatte vor einem Jahr den Teilausstieg des Bundes genutzt, um sich in großem Stil bei der Commerzbank einzukaufen. Der Bund hatte die Commerzbank in der Finanzkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrt und hält noch etwas mehr als 12 Prozent der Anteile. Deren Verkauf schließt die Bundesregierung bislang aus. In Berlin wie in Frankfurt wird Orcels Vorgehen als "unfreundlich" und "feindlich" bewertet.

Die Unicredit, die im deutschen Markt mit der Hypovereinsbank (HVB) bereits ein Standbein hat, sieht in einem Zusammenschluss mit der Commerzbank Chancen im Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden. Auf Commerzbank-Seite dagegen sind die Sorgen groß, dass eine Fusion einen weitreichenden Stellenabbau und Filialschließungen zur Folge hätte. (dpa)

