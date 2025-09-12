Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Demo mit Spaßfaktor: Arcelormittal-Beschäftigte in Duisburg fordern den Erhalt ihrer Arbeitplätze mit einer ungewöhnlichen Aktion.
Demo mit Spaßfaktor: Arcelormittal-Beschäftigte in Duisburg fordern den Erhalt ihrer Arbeitplätze mit einer ungewöhnlichen Aktion. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Demo mit Spaßfaktor: Arcelormittal-Beschäftigte in Duisburg fordern den Erhalt ihrer Arbeitplätze mit einer ungewöhnlichen Aktion.
Demo mit Spaßfaktor: Arcelormittal-Beschäftigte in Duisburg fordern den Erhalt ihrer Arbeitplätze mit einer ungewöhnlichen Aktion. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Wirtschaft
"Unser Stahl geht baden": Stahlarbeiter springen ins Wasser
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich sollte bei Arcelormittal in Duisburg künftig ein neuer Großofen flüssigen Stahl erzeugen. Doch dann stoppte der Konzern die Pläne. Die Beschäftigten protestieren auf ungewöhnliche Weise.

Duisburg.

Mit einer spektakulären Aktion im Duisburger Innenhafen haben Beschäftigte des Stahlkonzerns Arcelormittal für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert und Investitionen in den Duisburger Standort gefordert. Unter dem Motto "Unser Stahl geht baden" sprangen rund 60 Stahlarbeiter von der Kaimauer ins Hafenbecken. An einer parallelen Kundgebung nahmen nach Angaben der IG Metall mehr als 550 Beschäftigte teil, darunter auch Mitarbeiter der Stahlunternehmen HKM und Thyssenkrupp Steel. Arcelormittal stellt in Duisburg unter anderem Draht für die Autoindustrie und den Maschinenbau her und beschäftigt laut IG Metall rund 850 Menschen. 

Ein symbolischer Stahlträger mit dem Slogan der Demo schwimmt im Duisburger Innenhafen zwischen zahlreichen Stahlbeschäftigten.
Ein symbolischer Stahlträger mit dem Slogan der Demo schwimmt im Duisburger Innenhafen zwischen zahlreichen Stahlbeschäftigten. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Ein symbolischer Stahlträger mit dem Slogan der Demo schwimmt im Duisburger Innenhafen zwischen zahlreichen Stahlbeschäftigten.
Ein symbolischer Stahlträger mit dem Slogan der Demo schwimmt im Duisburger Innenhafen zwischen zahlreichen Stahlbeschäftigten. Bild: Christoph Reichwein/dpa

Arcelormittal hatte im Juni Investitionen in den Ausbau einer klimaschonenderen Stahlproduktion unter Verweis auf die wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland zurückgestellt. Betroffen davon ist auch der Standort Duisburg. Dort sollte ein Elektrolichtbogenofen gebaut werden. Mittelfristig gefährde dies 450 Arbeitsplätze in Duisburg und langfristig den gesamten Duisburger Arcelormittal-Standort, so die IG Metall. Die Gewerkschaft fordert von der Politik unter anderem die Einführung eines Industriestrompreises sowie einen besseren Schutz vor Billigimporten.

Die Beschäftigten von Arcelormittal in Duisburg haben im Innenhafen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Das Unternehmen hatte im Juni seine Investitionspläne für das Duisburger Werk auf Eis gelegt.
Die Beschäftigten von Arcelormittal in Duisburg haben im Innenhafen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Das Unternehmen hatte im Juni seine Investitionspläne für das Duisburger Werk auf Eis gelegt. Bild: Christoph Reichwein/dpa
Die Beschäftigten von Arcelormittal in Duisburg haben im Innenhafen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Das Unternehmen hatte im Juni seine Investitionspläne für das Duisburger Werk auf Eis gelegt.
Die Beschäftigten von Arcelormittal in Duisburg haben im Innenhafen für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Das Unternehmen hatte im Juni seine Investitionspläne für das Duisburger Werk auf Eis gelegt. Bild: Christoph Reichwein/dpa

"Mit der Aktion wollen wir darauf hinweisen, was passiert, wenn die Politik nicht sofort handelt: Stahl geht baden", erklärte der Betriebsratsvorsitzende von Arcelormittal Duisburg, Wolfgang Kleber. "Wir werden aber nicht zuschauen, wie ein zu hoher Strompreis dafür sorgt, dass unsere Arbeitsplätze verschwinden. Es ist längst fünf nach und nicht fünf vor zwölf." Die Aktion hatte daher symbolisch um 12:05 Uhr begonnen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
2 min.
Tarifrunde für Stahlbranche beginnt - "Ausbluten verhindern"
Die Stahlindustrie in Deutschland leidet unter gestiegenen Energiekosten
Die IG Metall fordert sichere Jobs und einen Inflationsausgleich für 82.000 Stahl-Beschäftigte. Doch die Arbeitgeber blockieren. Kommt es zu Warnstreiks?
14:19 Uhr
1 min.
Autos stoßen im Erzgebirge frontal zusammen
Zwei Autos sind in Blumenau frontal zusammengestoßen.
Bei dem Unfall in Blumenau entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.
Babette Zaumseil
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
05.09.2025
3 min.
Stahl-Beschäftigte stimmen schmerzhafter Sanierung zu
Die Mitglieder der IG Metall bei Thyssenkrupp Steel haben mit großer Mehrheit für einen Sanierungstarifvertrag gestimmt. Er sieht auch massive Lohnkürzungen vor. (Archivbild)
Für die Sanierung von Thyssenkrupp Steel sollen auch die Beschäftigten auf vieles verzichten. Die IG Metall-Mitglieder stimmten jetzt einer Vereinbarung zu, die auch weniger Lohn bedeutet.
14:13 Uhr
2 min.
Sachsenforst sieht nach Sturmböen keine größeren Waldschäden
Nach starken Winden zeigt sich Sachsens Staatswald robust. (Symbolbild)
Trotz kräftiger Böen blieb Sachsens Wald weitgehend unversehrt. Warum Besucher bei Wind dennoch vorsichtig sein sollten - und wie Förster mit umgestürzten Bäumen umgehen.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel